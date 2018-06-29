Алиментщик из Хворостянского района Самарской области прятался от приставов в шкафу

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В отделе судебных приставов Хворостянского района Самарской области на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданина Ф., которого суд обязал перечислять на содержание своей дочери ¼ от получаемого дохода. Несмотря на возложенные судебным решением обязательства, мужчина уклонялся от выплаты алиментов. Его долг перед собственным ребенком превысил 370 тысяч рублей.Суд приговорил алиментщика к 10 суткам административного ареста. Однако, отбыв наказание, мужчина не изменил своего отношения к собственной дочери и стал избегать встречи с приставами.Так как должник добровольно на прием к судебному приставу-исполнителю не являлся, было вынесено постановление о принудительном приводе. Судебными приставами по ОУПДС был совершен выход по месту жительства гражданина Ф. Дверь открыла супруга должника. На вопрос о месте нахождения мужчины, она ответила, что он «уехал на заработки». Работники Службы женщине не поверили. Опросив соседей, они установили, что гражданина Ф. видели у подъезда всего полчаса назад.Судебными приставами по ОУПДС было принято решение осмотреть квартиру. Заглянув в шкаф, работники ведомства обнаружили там спрятавшегося должника. Мужчина был доставлен в отдел к судебному приставу-исполнителю. Гражданину Ф. было вручено предупреждение об уголовной ответственности, которая подразумевает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год. Страх перед арестом побудил его тут же выплатить 2 тысячи рублей и пообещать, в дальнейшем также перечислять денежные средства в пользу дочери.