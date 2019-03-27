Александр Хинштейн провел открытый урок в самарском мультимедийном парке «Россия – Моя история»

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Аудитория - свыше 200 человек. Лектор - депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн. Впервые в Историческом парке открытый урок истории XX века ведет федеральный эксперт: член Центрального совета Российского военно-исторического общества, координатор партийного проекта «Историческая память», писатель, журналист.Завязка встречи - тяга к знаниям. Кто увлечен историей? Те, кому с учителем повезло! Поэтому педагоги тоже учатся в Историческом парке, чтобы суметь увлечь своим предметом.В этом году в экспозициях идут курсы переподготовки преподавателей истории, обществознания, литературы, экономики и права - мультимедийные технологии в помощь, чтобы разговор о нашем прошлом был интересен ученикам. Это большая работа Исторического парка и Департамента образования города Самары. Открытые "уроки XXI века" должны войти в обычную практику, подчеркивает Александр Хинштейн, сегодня он дал начало циклу таких занятий.Формат урока - диалог. Темы зал задает серьезные: распад Советского Союза - долго ли протянем, если каждый только за себя? Многонациональная культура - как сохранить мирные отношения? Наши герои - историческая память. Прошлое родной земли - что мы знаем? Регионоведение как предмет необходим для понимания событий, происходящих "вчера, сегодня, завтра" и своего места в жизни.- Почему я считаю это важным? Почему мне важно сейчас услышать вашу позицию… Потому что патриотизм, любовь к родине, к родной земле начинается с патриотизма в хорошем смысле слова местного. Когда патриотизм – это нечто общее: мы за все хорошее против всего плохого, он, к сожалению, ни к чему не приводит. А когда ты осознаешь, что ты живешь в окружении живой истории, что в соседнем доме жил герой Советского Союза, а на этом, например, месте стояла батарея зенитчиц, которая сбила немецкий самолет, долетевший до нас в конце 1941 года, или здесь проходил парад 1941 года. Тогда рождается поколение, которое может сохранить страну, - уверен Александр Хинштейн.Почти два часа живой беседы. Вопросы задают ученики школ №133 имени М. Б.Оводенко, №144 имени маршала Устинова, №25, №41, гимназии №3, студенты лицея Государственной службы и правоохранительных органов, Поволжского государственного колледжа, Самарского энергетического колледжа, Торгового, Металлургического техникумов, будущие преподаватели истории - студенты вузов, учителя истории, директора учебных заведений.Завершился урок обзорной экскурсией, знакомством с региональным контентом, который представлен в мультимедийном парке «Россия – Моя история» на фоне федеральной экспозиции.- Без любви к своей малой родине, к своему ореолу обитания, среде обитания, любовь к стране быть не может. И в этом нет никакого местечкового патриотизма, выпячивания, ведь мы в первую очередь любим кого? Своего маму и папу, своих родственников, своих детей. Мы через них воспринимаем понятие Родина, и через землю, на которой ты родился, на которой ты живешь! Чем больше людей у нас будут узнавать какие-то интересные вещи об истории края, о выдающихся самарцах, тем будет лучше! – отметил Александр Хинштейн.Завершая диалог с историками, депутат Государственной Думы вспомнил слова Василия Ключевского: «История не учительница, а строгая надзирательница: она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков». И пожелал молодым учителям, студентам, школьникам и всем присутствующим помнить слова выдающегося российского историка, стремиться к знаниям, ведь история – это шаг в будущее, сообщает пресс-служба облправительства.