Акцию «Память в танце. Случайный вальс», посвященную 75-летию Победы в Сталинградской битве, организуют в Самаре

127

В ознаменование 75-летия Победы в Сталинградской битве 2 февраля (пятница) команда «Молодежки ОНФ» проведет всероссийскую акцию «Память в танце. Случайный вальс». В этот день во всех регионах будет организован музыкальный флэш-моб.Команда профессиональных танцоров совместно с участниками команды «Молодежка ОНФ» под мелодию «Случайного вальса» исполнят вальс и пригласят присоединиться к ним всех желающих.Самарские участники молодежной команды Народного фронта совместно с воспитанниками хореографической студии «Дворца творчества» в этот день проведут танцевально-музыкальный флэш-моб для жителей Самарского областного геронтологического центра в пос. Мехзавод города Самары.Член регионального штаба ОНФ Валерий Синцов смысл акции считает, что нам всем важно помнить защитников Сталинграда, самоотверженных и мужественных людей, которые ценой собственной жизни, выполняли свой долг. «В честь 75-летия Победы в Сталинградской битве по всей стране в этот день прозвучит памятный «Случайный вальс». Мелодия, которая знакома каждому, которая своей лёгкостью выражает счастье, простое, но такое настоящее и искреннее, что невольно понимаешь - на войне или в мирное время самые важные вещи невозможно купить – это любовь, дружба, доброта!», - сказал Синцов.