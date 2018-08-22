Акция «Виват, студент! Виват, библиотека!» пройдет в Самаре

99

1 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке стартует ежегодная акция «Виват, студент! Виват, библиотека!», девиз которой в этом году «Делаем информацию доступнее!». В течение всего месяца для учащихся школ, студентов, аспирантов и преподавателей проводятся консультации, обзоры-практикумы, творческие встречи, организуются экскурсии, которые знакомят с фондами и услугами библиотеки. Участники акции научатся самостоятельно ориентироваться в библиотеке, быстро и легко находить нужную информацию.Из циклов консультаций «Информационный марафон» и «Навигация в цифровом мире» студенты и аспиранты узнают о многообразии библиографических ресурсов интернета, а также о полнотекстовых ресурсах, доступ к которым предоставляется на территории библиотеки, и о том, как с ними работать.Традиционно пройдут встречи с нейтив спикерами, на которых все желающие смогут принять участие в беседах на французском, испанском и итальянском языках.Кроме того, в рамках акции 20 сентября в 18:00 состоится встреча с самарским писателем и журналистом Андреем Олехом.В течение сентября во всех отделах работают выставки литературы, наглядно демонстрирующие богатство и разнообразие фондов главной библиотеки региона:Выставка-просмотр изданий «Как стать профессором» (зал выдачи литературы отдела читальных залов);Выставка «Они прославили Самарский край: изобретения самарских ученых и преподавателей вузов» (отдел правовой и патентно-технической литературы);Интерактивная выставка-тест «Словарный запас» (информационно-библиографический отдел);Выставка учебных пособий по изучению иностранных языков «Connecting people… Объединяя людей…» (отдел литературы на иностранных языках);Интерактивная выставка-викторина «Самара, рожденная в сердце России…» (отдел редких книг, посещение по предварительной записи);Комплексная выставка изданий «Иван Сергеевич Тургенев: неизвестное об известном», посвященная 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева (малый выставочный зал).Также в сентябре в СОУНБ можно будет посетить следующие экскурсии:Обзорная экскурсия «Инновационный центр знаний»;Эксклюзивная экскурсия по главному книгохранилищу региона;Обзорная экскурсия по отделу абонемента «Ресурсы абонемента – студентам».Запись на консультации, экскурсии и другие мероприятия библиотеки ведется в группе «Виват, студент! Виват, библиотека!» во «ВКонтакте»: vk.com/vivastudent и по телефону 335-68-53.Численность групп от 10 до 30 человек.Акция продлится до 30 сентября.Фото pixabay.com