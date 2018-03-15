Активисты ОНФ в Самарской области украсили города патриотичным граффити

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Активисты ОНФ в Самарской области приняли участие во всероссийской акции по созданию граффити, посвященных предстоящим выборам президента России. По инициативе общественности в городах Самара и Тольятти неприметные фасады превратились в яркие плакаты, напоминающие гражданам о предстоящих 18 марта 2018 г. выборах президента страны.«Тольяттинские активисты выбрали культурно-массовую площадку и превратили его с помощью красок в яркий, радостный плакат, который радует глаз всех окрестных жителей. Монотонные стены молодые тольяттинцы окрасили в цвета российского триколора. Уносящаяся в даль ракета одновременно означает собой Россию, устремленную в будущее, и развитие космического кластера Самарской области, а изображенный здесь же храм символизирует Россию православную», - рассказал член регионального штаба Денис Радченко.Радченко пояснил, что данная площадка была выбрана активистами не случайно. Летом прошлого года территорию площадки в 13-м квартале рядом с домом №118 по улице 40 лет Победы они ремонтировали, приводили в порядок сцену, лавочки и организовывали там фотовыставку, посвященную Дню российского флага.В создании предвыборного граффити в Тольятти принимали участие активисты ОНФ, участники команды «Молодежка ОНФ», школьники, студенты. «Мы узнали об интересной акции Народного фронта, которая эстафетой шла по всей стране, и поскольку наш регион не попал в маршрут братьев-художников Федосенко, мы решили самостоятельно нарисовать картины, которые привлекут внимания наших жителей к предстоящим уже в ближайшее воскресенье выборам», - рассказал активист ОНФ Станислав Бугреев.Он рассказал, что создавать патриотичное граффити ребятам очень понравилось, жители говорили им слова благодарности, и «еще они поняли, что рисовать на стенах можно себе в удовольствие и одновременно с пользой для всех». Ребята решили продолжить полезную инициативу и шире использовать творческие навыки молодежи при создании уникальных объектов городской инфраструктуры с элементами современной культуры.В городе Самаре активисты ОНФ для создания граффити выбрали фасад библиотеки №21 по улице Георгия Димитрова, 7а. «Это дворовая территория в большом жилом микрорайоне, в непосредственной близости находится гимназия и оживленная улица. Активисты согласовали эскиз рисунка с местной администрацией, нам с радостью пошли навстречу. Здание давно не ремонтировали, поэтому сначала пришлось сделать косметический ремонт части фасада, а уже затем волонтеры приступили к нанесению рисунка», - сказала член регионального штаба ОНФ Екатерина Гудзима. Окончательный вариант граффити появится уже 15 марта, когда библиотеку украсят яркие волны российского флага и надпись: «Россия устремленная в будущее».Гудзима уверена, что общественно полезный труд волонтеров и яркий рисунок привлечет внимание жителей, и в День выборов они обязательно придут на избирательные участки, чтобы выполнить свой гражданский долг и проголосовать за сильную Россию, за сильного Президента.