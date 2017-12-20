Активисты ОНФ представили проект «Профстажировки» в рамках полуфинала конкурса «Лидеры России» в Самаре

123

Самарские активисты Общероссийского народного фронта в рамках состоявшегося в Самаре полуфинала всероссийского конкурса «Лидеры России» представили проект «Профстажировки». Это один из 12 проектов открытой проектной платформы «Россия – страна возможностей». Отметим, что вопросы дальнейшего развития проекта профессиональной подготовки специалистов активисты ОНФ обсудили на «Форуме Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее», который проходит 18-19 декабря в Москве. Тема была поднята на площадке «Образование будущего: новая школа».В Самаре на полуфинале конкурса за круглым столом собрались представители шести проектов открытой платформы: это проект «Профстажировки», Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», чемпионат по профмастерству «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», конкурс для школьников «РДШ – территория самоуправления», «Грантовый конкурс молодежных инициатив» и чемпионат по профмастерству среди инвалидов «Абилимпикс».В дискуссии приняли участие врио губернатора Самарской области, ректор РАНХиГС, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия»и главный редактор газеты «Комсомольская правда»Координатор проекта Народного фронта «Профстажировки» в Самарской области, активист регионального отделения ОНФрассказал, почему проект важен и на кого он рассчитан: проект ОНФ «Профстажировки» – это возможность для студентов и выпускников инженерно-технических специальностей пройти стажировки на крупных промышленных предприятиях региона, а работодателям – найти себе замотивированных сотрудников.«Основная цель проекта и основная польза в том, чтобы будущий работодатель и будущий специалист держали руку на пульсе, были в тренде. Для студентов эта тема востребована и актуальна, и здесь нужно акцентировать больше внимания на промышленных предприятиях. Проект критично важен, потому что изменения все ускоряются, бизнес-процессы и модели управления и работы на предприятиях постоянно меняются, и бывает такое, что система образования отстает от практики», – рассказал Добрусин.Базой проекта является портал профстажировки.рф, где размещено уже свыше 6 тыс. стажировок. В Самарской области с проектом сотрудничают более 20 предприятий. Этот проект ОНФ крайне важен для региона, потому что с развитием цифровой экономики в условиях постоянных изменений дает возможность будущим специалистам не терять связь с практикой.Участники круглого стола «Россия – страна возможностей» представили также и другие проекты.Так, руководитель регионального координационного центра WorldSkills Russia в Самарской области, руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» Ольга Жолобова поделилась результатами развития проекта «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в регионе. Она рассказала, что первый национальный чемпионат также прошел в 2012 г. на территории Самарской области – в Тольятти.Участники круглого стола пришли к выводу, что проекты «Профстажировки» и «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» дополняют друг друга, и необходимо наладить взаимодействие и информационный обмен между проектами, чтобы объединить усилия по трудоустройству молодых специалистов по полученной специальности и повышению квалификации.«В целом проект ОНФ «Профстажировки», который реализуется с марта 2017 г., – это логичное развитие и продолжение всех проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей», направленных на максимальное предоставление возможностей молодым гражданам проявить свои знания, таланты и реализовать личностный и профессиональный потенциал», – резюмировал член регионального штаба ОНФ Валерий Фомичев.