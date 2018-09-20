Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии отметил юбилей

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«Мою любовь к Самаре искренне разделяет весь наш коллектив» - академический ансамбль песни и пляски Росгвардии отметил юбилейИстория ансамбля, который в настоящее время является одним из крупнейших военных художественных коллективов в стране, началась в далеком 1973 году. В 1993 году ему присвоено звание «Академический». С 1985 года Академическим ансамблем песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации руководит народный артист России, профессор Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского, наш земляк, генерал-майор Виктор Елисеев. В коллективе он прошёл путь от солдата до генерала.В этом году в честь 45-летия своего творческого коллектива военные артисты и музыканты провели большой гастрольный тур, который включал в себя концерты в разных уголках нашей Родины. При этом, по словам бессменного руководителя музыкального коллектива, генерал-майора Елисеева, гастроли в Самаре, а коллектив неоднократно приезжал на Волжскую землю, всегда являются особенными и запоминающимися. В последний раз ансамбль выступал в нашем городе в июне текущего года.