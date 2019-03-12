Администрация Новокуйбышевска почистила дороги на бумаге

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В общественную организацию «Гражданский патруль» обратились жители Новокуйбышевска, возмущенные ситуацией, произошедшей этой зимой. Из-за обильного снега на нечищенных дорогах застревали не только легковые авто, но даже тяжелая техника. Так, в Южном поселке Новокуйбышевска намертво завяз мусоровоз. Общественники обратились с жалобой в администрацию, и та отрапортовала о проделанной работе.-Работа по очистке снега проводится регулярно, в соответствии с погодными условиями. На основании вашего обращения МБУ «Благоустройство» были проведены дополнительные работы, расширены проезды, указанные в обращении, обеспечена возможность для разъезда автотранспорта, в том числе до пр. Солнечный и на пересечении пр. Солнечный и Дружбы. Благодарим вас за активную гражданскую позицию и неравнодушие к проблемам городского округа, - сообщил общественникам глава городского круга Владимир Фомин.Жителей, тем не менее, ответ господина Фомина не удовлетворил, и они, посчитав его слова издевательством, прислали общественникам фото, наглядно демонстрирующем, что обещанное расширение дороги если и существует, то лишь на бумаге либо в голове чиновников.-Красивая отписка. Только никакого расширения дороги в проезде Солнечном не было, пешеходы на сугробы забираются, а кто стариков поднимет? Проезд уже затопило, а дальше лужи будут только больше, - возмутились жители поселка.«Гражданский патруль» обжаловал ответ, направив просьбу в прокуратуру привлечь администрацию Новокуйбышевска к ответственности за бездействие.