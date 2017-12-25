90 юных самарцев едут на Кремлевскую елку

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Чемоданы собраны. Праздничные костюмы и платья уже ждут звездного часа. Проводить ребят и оценить степень готовностисопровождающих прибыл главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан.Традиционно, в Кремлевском дворце, вокруг Новогодней ёлки, соберутся ребята со всей России: воспитанники детских домов, отличники учёбы, победители конкурсов и олимпиад, дети тех, кто служил в «горячих точках».Вытянуть счастливый билет и отправиться в настоящее Новогоднее путешествие. Попасть на Кремлевскую елку-мечта каждого ребенка. У 90 юных самарцев - такая возможность появилась.Впереди встреча с главным Дедом Морозом страны, фееричные представления, прогулка по Красной площади. Новогодний карнавал затянет ребят уже завтра.