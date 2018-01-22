29 января Дмитрий Азаров вновь встретится с обманутыми дольщиками

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«Друзья! 29 января в здании Правительства Самарской области состоится совещание с участием главы региона Дмитрия Азарова по вопросам долевого строительства. Списки от дольщиков ждем от инициативных групп - до 7 человек от объекта. Вход в здание будет организован по пригласительным. Тел: 2424586», - сообщил врио министра строительства Самарской области Александр Баландин в Twitter.На первую встречу по данной проблеме с участием врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова 22 ноября 2017 года пришло более 300 дольщиков. Совещание длилось девять часов.