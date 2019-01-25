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25 января, 28 лет назад, указом Президента России Бориса Ельцина от 25 января 1991 года Самаре было возвращено историческое имя. Куйбышевская область, соответственно, была переименована в Самарскую.56 лет губернская столица была Куйбышевом, получив свое название 27 января 1935 года, в честь Валериана Куйбышева - советского партийного деятеля, возглавлявшего в то время Госплан.