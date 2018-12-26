61 участник из СО вышел в полуфинал Конкурса управленцев «Лидеры России»

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24 декабря состоялся брифинг, посвященный подведению итогов дистанционного этапа отбора на Конкурсе управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. В ходе брифинга организаторы рассказали о составе участников и нововведениях следующего, очного этапа — региональных полуфиналов.Полуфиналистов в этом году значительно больше, чем было в прошлом — 3294 человека, тогда как год назад к очным полуфиналам был допущен 2691 участник.Всего в Приволжском федеральном округе по итогам дистанционного этапа в региональный полуфинал вышли 434 человека. Внутри ПФО регионы распределились следующим образом: Нижегородская область – 89 (20,51%) участников, Самарская область – 61 (14,06%), Республика Башкортостан – 50 (11,52%), Республика Татарстан – 42 (9,68), Пермский край – 40 (9,22%), Саратовская область – 34 (7,83%), Республика Удмуртия – 23 (5,30%), Оренбургская область – 18 (4,15%), Кировская область – 17 (3,91%), Республика Чувашия – 16 (3,69%), Ульяновская область – 15 (3,46%), Пензенская область – 12 (2,76%), Республика Мордовия – 11 (2,53%), Республика Марий Эл – 6 (1,38%).В этом году, как и в прошлом, участники, показавшие высокие результаты в ходе заочного отбора, встретятся на полуфиналах в своих федеральных округах. В первый день они пройдут повторное компьютерное тестирование, а затем в течение двух дней будут состязаться в решении разнообразных управленческих задач в рамках серии оценочных мероприятий. Однако этого недостаточно.Как рассказал в ходе пресс-брифинга Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, участникам предстоит провести социальную акцию: «Условием пропуска в финал, помимо победы в полуфиналах, будет требование, чтобы каждый из полуфиналистов за это время выбрал и реализовал какое-то социально значимое действие на территории своего региона. При этом, поскольку мы говорим о лидерах, то есть о людях, которые способны не только действовать, но анализировать и делать выбор, мы не будем давать готовых заданий». Координационную поддержку полуфиналистам будут оказывать Ассоциация волонтерских центров, Фонд президентских грантов и общественные палаты регионов.Как отметил Сергей Кириенко, выполнение этого задания продемонстрирует способность конкурсантов самостоятельно анализировать, принимать решения и инициировать действия, связанные с решением обозначенной проблемы. «Лидер России — это не только хороший управленец, но и человек, осознающий социальную ответственность и способный действовать», — подчеркнул он.Организаторы конкурса 2018-2019 гг. приняли решение увеличить число полуфиналистов в трех федеральных округах, где было самое большое число заявок и, соответственно, самая высокая конкуренция. В Северо-Западном и Приволжском федеральных округах региональная квота возросла с 300 до 400 человек, в Центральном — с 600 до 900, во всех остальных, кроме Северо-Кавказского, число полуфиналистов составило порядка 300 участников. В СКФО на полуфинал приглашено около 200 человек. «Мы объясняем это тем, что в этом году было проведено два региональных конкурса, «Мой Дагестан» и «Новая высота», и участники максимально сосредоточились на своих регионах», — отметил руководитель конкурса «Лидеры России»,генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, передает пресс-служба конкурса «Лидеры России».