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25 тысяч самарцев пришли на площадь им.Куйбышева на заключительный концерт, посвященный Дню города

10 сентября 2018 00:15
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Целых три дня город-именинник принимал поздравления и радовал горожан и гостей региональной столицы многочисленными праздничными мероприятиями.
Сегодня, 9 сентября, на площади им. Куйбышева прошел грандиозный концерт, который стал кульминацией праздничных мероприятий, посвященных Дню рождения Самары. Целых три дня город-именинник принимал поздравления и радовал горожан и гостей региональной столицы многочисленными праздничными мероприятиями.

С 18 часов на сцене выступили популярные молодежные самарские группы Cheese people, VLNY, Fruit box. Самару с Днем города
поздравила группа «Моя Мишель». Коллектив «Би-2» представил концертную программу «Горизонт событий», в основу которой лег одноименный десятый юбилейный альбом группы. Выступление коллектива сопровождалось уникальным световым и видео-шоу, а полная самоотдача и шикарное живое исполнение мастеров сцены не оставили никого равнодушными.

Всего на площади Куйбышева собралось более 25 тысяч зрителей, которые принимали активное участие в концертной программе, подготовленной для них организаторами праздника.

С Днем города всех горожан и гостей Самары поздравили почетные гости и руководство региона.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поприветствовал всех участников и гостей праздника: «Это наш день, наш праздник! У нас живут энергичные, талантливые, такие разные, но такие любящие свой город люди! Я хочу
сегодня поблагодарить вас за вашу активность, за этот праздник - без вас он был бы невозможен!»

Вместе с Дмитрием Азаровым горожан поздравили глава Самары Елена Лапушкина, пожелавшая землякам счастья, вдохновения и вечного движения вперед, а также заместитель председателя совета при губернаторе по стратегическому развитию Александр Хинштейн. «С этой сцены ощущение такое, что на площадь вышла вся Самара. Огромное море людей! Людей, которые умеют работать до упада и отдыхать от души. Я всех поздравляю с нашим праздником и поздравляю с тем, что сегодня Самара, самарцы и вся Самарская область сделала свой выбор и определила, как дальше будет жить. С днём рождения, Самара!» – обратился к горожанам Александр Евсеевич.

Завершился вечер праздничным фейерверком, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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10 сентября 2018  00:15
Целых три дня город-именинник принимал поздравления и радовал горожан и гостей региональной столицы многочисленными праздничными мероприятиями.
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