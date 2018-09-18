23 сентября в новом храме во имя Софии – Премудрости Божией у «Ладьи» пройдёт первое богослужение.

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Возглавит Божественную Литургиюй, которому будут сослужить архиереи – главы епархий, входящих в Самарскую митрополию, а также многочисленное духовенство.Это долгожданное событие станет кульминацией празднования в этом году 1030-летия Крещения Руси святым равноапостольным княземВладимиром.Храм во имя Софии – Премудрости Божией стал поистине знаковым для города и всей губернии. Мы знаем из истории, что Софийские храмы строились только в столичных городах: в Константинополе, Киеве, Новгороде, затем в Пскове. Это всегда придает особый статус городу.По замыслу владыки Сергия, храм назван так потому, что София — это Премудрость Господня, символ соединения Бога, человека, и всегомироздания, символ Самого Господа нашего Иисуса Христа. Этот храм свидетельствует о том, что вера Православная стала опорой самой жизни нашего города, который по мудрому пророчеству святителя Алексия, митрополита Московского, пророчески сказал: «Здесь будет град велий, в нем бо просияет благочестие, и никогдаже град сей разорению не будет подвержен».Новый великолепный храм является наглядным воплощением надежд Русской Православной Церкви на то, что Божественный разумкоснется всех людей, живущих в нашем регионе, который недаром называют «сердце России».Вместе со всей Святой Церковью Самарская митрополия и епархия уповают на то, чтобы все мы, по слову владыки Сергия, «осознанно подошли к нашей исторической вере, не искали своей воли, а жили так, как определил нам Бог».После Божественной Литургии, на площадке у памятника святому равноапостольному князю Владимиру, установленному близ нового храма, состоятся праздничные мероприятия и большой концерт духовной музыки, передает пресс-служба Самарской епархии.