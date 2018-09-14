17 сентября стартует уникальный для Самарской области проект «Жизнь не театр»
14 сентября 2018 17:12
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Главная цель проекта-профилактика наркотической зависимости среди подростков с помощью методики «равный равному».
Организатор - администрация Самары.
Дополнительная информация на сайте samdm.ru.
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