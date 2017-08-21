13 сентября УПЧ Самарской области Ольга Гальцова проведет личный прием жителей Отрадного и Кинель-Черкасского района

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Прием граждан будет проводиться по предварительной записи по адресу: г. Отрадный, ул. Отрадная, д. 15 (в здании Администрации городского округа Отрадный)Предварительная запись осуществляется по 7 сентября 2017 года в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (перерыв – с 12:00 до 13:00) по телефонам: 8 (846 61) 2-57- 21, 8 (846 61) 2-33- 97.При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, сообщает пресс-служба УПЧ в Самарской области.