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Новости /  Общество /  Социум  

10 самых необычных способов похудеть

29 сентября 2018 18:25
93
Учёные придумывают всё более простые способы похудеть. Среди них встречаются и такие, которые никак не укладываются в голове.
Учёные придумывают всё более простые способы похудеть. Среди них встречаются и такие, которые никак не укладываются в голове, передает life.ru.

Долгожданные цифры на весах можно получить благодаря мотивации и визуализации конечного результата. Австралийские и британские учёные пришли к выводу, что желающие сбросить лишний вес должны активно включать "силу мысли".

Так, в исследовании приняли участие 140 человек, которых разделили на две группы. И с первой, и со второй работали психологи. Первых участников эксперимента просили представить, как бы они выглядели, когда похудеют, а также как изменится их жизнь. Вторые должны были рассуждать о том, какая награда их ждёт в конечной точке похудения, а также подумать, почему они пошли на сложный путь — похудение.

Согласно результатам, участники, включившие "силу мысли", похудели в среднем на 4,11 кг на человека. Испытуемые из второй группы получили небольшие итоги — минус 0,74 кг.

Спорт не при делах

Как выяснили учёные из Колумбийского университета в Нью-Йорке, секрет тонкой талии заключается далеко не в занятиях спортом. Тягу к жирной и сладкой еде способны снизить два ингредиента ­– имбирь и пряности.

Такой вывод диетологи сделали после того, как провели эксперимент, в котором кормили добровольцев, обладающих лишним весом, едой, приправленной перцем чили, и поили имбирным чаем. Учёные уверяют, что тяга к сладкому и жирной еде быстро снижается.

Мало того, благодаря этим двум продуктам вы наполните свой организм активными компонентами — капсаицином и империнголом, а они улучшают потоотделение и обмен веществ, что дополнительно скажется на вашей фигуре.

Решил задачу — минус 100 калорий

Учёные из Университета Олбани доказали, что для сброса лишнего веса не нужно изнурять себя голоданием и тренировками. Это поможет сделать умственная нагрузка. Как пояснил доцент Эван Макни, мозг человека потребляет около 20 процентов общей энергии организма, несмотря на то что его масса составляет всего 2% от общей массы тела.

Как оказалось, при решении сложной задачи можно скинуть от 100 до 300 калорий. К примеру, математики, физики или хирурги способны сжечь на сотни калорий больше, чем тот, кто усиленно размышляет перед телевизором о спортивных победах любимой команды.

Вино

Британские диетологи уверяют, что ключевым компонентом диеты является столовое вино. Правда, есть и ряд минусов. "Винная диета" подойдёт тем, чья работа или образ жизни позволяют никуда не торопиться.

Процесс подобного метода сброса лишнего веса, как уверяют эксперты, выглядит так: завтрак — одно яйцо вкрутую и стакан белого вина, обед — ещё два яйца и два стакана сухого или полусладкого. На ужин составители такой диеты предлагают съесть говядину на пару и допить то, что осталось в бутылке с утра и обеда. Важное уточнение: вино нужно употреблять вместе с чашкой чёрного кофе.

Поздно позавтракал, рано поужинал

И именно такая рекомендация, по мнению диетологов из Университета Суррея в Великобритании, способствует снижению веса. Для проведения исследования учёные выбрали 16 человек в возрасте от 29 до 57 лет. Они придерживались традиционного рациона питания без строгих ограничений, но девять из них завтракали на полтора часа позже обычного и на полтора часа раньше ужинали.

В конечном итоге те, кто изменил привычное время приёма пищи, заявили, что у них снизился аппетит и уменьшилось количество перекусов в течение дня. В такой диете также есть свой минус: она не подходит для людей с семейной и социальной жизнью. Доктор Джонатан Джонстон отмечает, что нужно стремиться к такому режиму приёма еды, так как преимущества такой диеты очевидны.

Талия, ты где?

Добиться осиной талии можно при помощи так называемой сердечной диеты, говорят специалисты. Учёные из Университета штата Калифорния в Сан-Луис Обиспо считают её самой эффективной для сжигания жира на животе. Для избавления от жира нужно включить в свой рацион богатые клетчаткой продукты: отруби, крупы, бобовые, грибы, орехи, овощи и фрукты.

Для достижения результата даже не нужно отказываться от бекона, сосисок, жареного мяса, выпечки и фастфуда. Единственное, их количество нужно будет сократить. Этими учёными также доказано, что продукты, которые нужно включить в рацион, помогут избавиться от проблем с сердцем.

Жуйте жвачку

Две подушечки жевательной резинки могут способствовать похудению, если употреблять их при ходьбе. Такой вывод сделали японские учёные из университета Васэда в Токио. 46 человек в возрасте от 21 года до 69 лет приняли участие в эксперименте и были удивлены результатом.

Исследуемых поделили на две группы. Первым дали жвачки, а вторым — порошок с такими же ингредиентами. В обоих случаях замерялись частота сердечных сокращений, пройденное расстояние и расход энергии. Движения должны были быть в естественном темпе.

Выяснилось, что, комбинируя упражнения и жвачку, можно эффективно контролировать и, соответственно, сбрасывать вес.

Больше спишь — меньше ешь

И это не только потому, что, когда мы спим, мы не едим. Всё дело в гормонах — лептине и грелине. Они, как утверждают американские учёные, способны подавлять аппетит, что является главной точкой опоры в похудении. Если в организме мало гормона лептина, то человек склонен к постоянному перееданию.

Грелин способен повышать аппетит. При постоянном недосыпании его количество в организме возрастает, и человеку в таком состоянии очень трудно контролировать свой аппетит, отсюда и лишний вес. Если уже говорить о двух вещах — еде и сне, то учёные рекомендуют ужинать не позже, чем за три часа до того, как вы ляжете спать.

Смотреть и нюхать еду

Очень странно, конечно, но, когда человек рассматривает еду, у него возникает чувство, что он немного перекусил, и благодаря этому притупляется аппетит. Скотт Стернсон из Калифорнийского университета говорит, что в головном мозге каждого из нас есть особый тип нейронов, которые отвечают за возникновение желания поесть. Они, как отмечается, особенно активны во время обычного приёма еды.

Этот метод можно совместить, к примеру, с другой диетой, где нужно сказать: "После 18:00 ни-ни". Для похудения учёные рекомендуют вдыхать запах еды как можно чаще. Особенно для достижения цели помогут бананы и яблоки, но, как уже понятно, их есть не нужно. Западные специалисты даже выпустили особые кристаллы с ароматами некоторых продуктов.

Жуйте, но не глотайте

Ещё одно исследование американских учёных доказало, что если жевать каждый кусочек не менее 30 секунд, то пища начинает казаться невкусной и аппетит пропадает.

В противовес этому исследованию другие учёные доказали, что похудеть можно, даже если проглотить лакомый кусочек, но единственное — тщательно его пережевать. Тогда, как отмечается, можно получить удовольствие и быстрее наесться, что не приведёт к перееданию, и будет меньше ненужных килограммов. 
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Комментарии



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