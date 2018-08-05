20 самых комфортных и ужасных тюрем в мире

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Новая Зеландия, тюрьма в МилбернеЗаключённые здесь проводят время в роскошных условиях. Их камеры больше напоминают комнаты подростков… К услугам зэков здесь медобслуживание не хуже, чем на воле, библиотека и прочие блага. "Тюрьмой это заведение назвать язык не поворачивается", — решили новозеландские общественники и прозвали его "Милтон Хилтон".Норвегия, Байстойская тюрьмаЭто тюрьма находится на острове и больше напоминает общину. Она состоит из 80 зданий, дорог и пляжа. Здесь сесть свой культурный ландшафт, небольшой лес и свои сельхозугодья. Также есть футбольное поле, магазин, библиотека, компьютерный центр, поликлиника, церковь, школа и центр соцуслуг. Эту тюрьму часто критикуют за слишком комфортные условия, ведь в ней содержатся насильники и убийцы… Тем не менее уровень рецидива здесь один из самых низких в Европе.Норвегия, тюрьма в ХалденеЭта тюрьма строгого режима была открыта в 2010 году. Её проектировали так, чтобы пребывание в ней имитировало жизнь вне тюрьмы. Так, по мнению норвежских властей, реабилитация происходит более эффективно. Заключеные здесь могут заниматься спортом, слушать музыку в салоне или в камерах и общаться с безоружными охранниками без соблюдения субординации.Норвегия, тюрьма в ОслоИменно здесь отбывает свой 21-летний срок Андерс Брейвик, который в 2011 году убил 77 человек. Политика этой тюрьмы также предполагает максимальную имитацию внешних условий. Тем не менее в 2016 году Брейвик подал на государство в суд за слишком жестокие условия. В его камере три комнаты (спальня, кабинет и комната со спорт-инвентарём), телевизор с игровой приставкой, холодильник и компьютер.Нидерланды, тюрьма в ВиенхузенеВ распоряжении заключенных здесь не только комфортная мебель, но и холодильник, телевизор и отдельная ванная комната. Из-за переизбытка заключённых в Норвегии, голландцы принимают сюда заключённых из соседней страны в рамках договора о сотрудничестве. В тюрьмы других стран норвежские заключённые садиться отказываются из-за недостаточно комфортных условий…Испания, тюрьма в АранхуэсеСюда разрешено приводить малолетних детей заключённых, которые проводят с ними время в специальной комнате, где стены украшены персонажами Disney. Смысл в том, чтобы дети насколько это возможно, не осознавали, что их родители за решёткой.Шотландия, ЛотианЭто тюрьма с учебным уклоном, причём заключённым через обучение помогают понять, как они стали преступниками, и встать на путь реабилитации. С ними постоянно проводят консультации, и особое место в процессе отбывания наказания играют медитации на природе.Филиппины, тюрьма СебуЭто тюьма с особым уклоном. Содержащиеся в ней женщины целыми днями занимаются танцами, а затем проводят массовые культурные мероприятия. Выглядит это масштабно и впечатляюще. В какой-то момент руководство тюрьмы даже начало записывать происходящее на видео, и эти ролики стали супер-популярными на Филиппинах. Теперь в Себу есть свои звёзды, которых на свободе ждут контракты с телешоу.Япония, тюрьма в ОномичиИз-за того, что в стране продолжается старение населения, среди преступников всё больше людей в преклонном возрасте. Эта тюрьма как раз для таких. Здесь они доживают свои последние дни, едят только мягкую пищу, занимаются вязанием или шитьём.Германия, Ландсбергская тюрьмаТа самая тюрьма, где Гитлер написал "Майн Кампф", а позже здесь же ожидали казни 278 нацистов. Сейчас это прогрессивная немецкая тюрьма, где заключённым предлагается на выбор 36 курсов в местном учебном центре: они могут получить профессию пекаря, электрика, художника, мясника, плотника и так далее. После освобождения все они получают работу.Уганда, тюрьма "Лузира"Когда-то это тюрьма считалась одним из самых страшных мест на земле, но сейчас всё изменилось. В ней особый порядок — что-то вроде демократии… Заключённые сами решают, чем им заняться. Кто-то учится (это поощряется руководством тюрьмы), кто-то занимается садоводством (тюрьма обеспечивает себя продуктами самостоятельно), а кто-то играет в футбол, который на очень высоком уровне даже по меркам профессионалов. В итоге уровень рецидива здесь менее 30% — это лучше, чем в Великобритании…Колумбия, женская тюрьма Сан-ДиегоКаждый вечер в этой тюрьме женщины могут почувствовать себя свободными — им разрешается устроить себе гастрономический рай: кто-то становится поваром, кто-то официанткой, а кто-то посудомойкой. 25 "сотрудниц" ресторана Interno каждый вечер способны накормить 180 заключённых. Этот эксперимент был признан успешным в исправительном плане и стал традицией.Израиль, тюрьма в РамлеЭто единственная женская тюрьма в Израиле. Камеры здесь по 13 квадратных метров. В каждой есть свой туалет и душ. На одну ячейку приходится по 5-6 заключённых.Боливия, тюрьма "Сан-Педро"Тюрьма охраняется не полицией, а наёмниками из числа гражданских лиц. Внутри свой порядок, определяемый блатными заключёнными, которые обычно улаживают все вопросы убийством неугодных. Тюрьма поделена на две части — элитная и остальная. В элитной, понятно, пребывают самые привилегированные заключённые, которые имеют в своём распоряжении кабельное ТВ, ванную, кухню. Они же определяют цену, за которую можно поменять камеру на более комфортную, если в тюрьму попал боливиец при деньгах. Бедные обычно живут здесь с семьями, так как в тюрьме всё-таки более безопасно, чем на воле…США, тюрьма "Сан-Квентин"Это самая старая тюрьма в Калифорнии и именно здесь находился Чарльз Мэнсон. Тюрьма постоянно расширялась и к 2001 году была признана самой большой в Западном полушарии. Примечательно, что здесь находится самое большое число заключённых, приговорённых к смертной казни.США, тюрьма в КолорадоЭто тюрьма для особо опасных преступников, которым не место в обычной американской тюрьме. Заключённые здесь находятся в камерах-одиночках и ни с кем не общаются по 23 часа в сутки. Затем в течение часа им можно размяться, принять душ или позвонить кому-то из близких.Россия, "Чёрный дельфин"На каждого преступника здесь приходится в среднем 5 убитых человек… В железных клетках заключённые не имеют права заниматься спортом, спать в дневное время и громко разговаривать. По коридорам (когда настаёт время прогулок) зэки передвигаются в полусогнутом состоянии с выгнутым руками. Единственный способ покинуть эту тюрьму — умереть.Россия, "Вологодский пятак"Её часто называют российским Алькатрасом, так как находится она на острове. Здесь содержатся самые опасные преступники в РФ. Заключённые делят камеры по двое и не покидают клетки 22,5 часа в сутки. По правилам "Пятака" навещать осуждённых можно только дважды в год.Иран, Эвинская тюрьмаИз-за большого числа образованных заключённых (очень много политиков, общественников и интеллектуалов) тюрьму прозвали Эвинским Университетом. Однако условия здесь адские. Тюрьма переполнена. В жаркое время температура в камерах может подняться до 45 градусов, кондиционеров здесь нет. Из-за плохой канализации запах при этом стоит невыносимый. Еда и вода очень низкого качества. В тюрьме распространены пытки. Не разрешено разговаривать даже охранникам. Всё это сделано для того, чтобы сломить дух политзаключённых.Сальвадор, тюрьма Сьюдад БарриосаВ клетках 3,5 метра в высоту и 4,5 в ширину обычно находится по 30 человек. Изначально их создавали для временной изоляции на 72 часа максимум, но постепенно из-за постоянно увеличивающегося числа заключённых они стали постоянными камерами. Попавшие сюда не могут даже размяться, поэтому они целыми днями спят и шьют одежду и гамаки.