50 самых богатых госбольниц Самарской области по доходам от платных услуг

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Главный врачПочти треть всех доходов самарской государственной медицины делят четыре крупнейших клиники региона - более 10 млрд рублей. По итогам прошлого года богатейшей стала Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина (3,2 млрд руб). Ей удалось обойти по доходам занимавшую первое место в 2016 году Тольяттинскую городскую больницу №5, которой руководит депутат Самарской губернской Думы Николай Ренц. Ему удалось привлечь лишь около 2,8 млрд рублей. Выросли у обоих крупнейших клиник доходы и от платных услуг. Больница Калинина под руководством Дмитрия Купцова сумела переломить проявившуюся в 2016 году отрицательную динамику доходов от платных услуг, показав 10-процентный рост и доход превышающий 498 млн рублей. Доходы от платных услуг Тольяттинской пятой больницы также выросли - на 11% - и достигли отметки 338 млн рублей.Единственной клиникой с отрицательной динамикой доходов от платной медпомощи (-15%) в четверке лидеров стала Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова, заработавшая в 2017 году только 180 млн рублей. Такое снижение не помешало оставить позади Самарский областной клинический онкологический диспансер, заработавший на платных услугах 146 млн рублей, что на 13% больше прошлогоднего результата.Стоит отметить, что в структуре общих доходов этих клиник, платные услуги больницы Середавина составляют 15%, Тольяттинской – 12%, больницы имени Пирогова, общий доход которой всего 1,4 млрд рублей – 13%, а Областного онкологического диспансера с общим доходом 3,1 млрд - лишь 4%.Улыбка на миллионЗамыкает первую пятерку рейтинга «Дела» Самарская стоматологическая поликлиника №3, заработавшая на платных услугах 124 млн рублей. Из 50-ти крупнейших государственных медицинских учреждений по доходам от платных услуг, составивших ТОП «Дела», стоматологических клиник двенадцать.Все они демонстрируют весьма объемные доли дохода от коммерческого приема своих пациентов: от 40% до 67% общего «оборота». Занявшая седьмую строчку рейтинга «Дела» Самарская стоматологическая поликлиника №6 на платных услугах заработала 104 млн рублей из 155 миллионов общего дохода. На 10 месте - Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника, из 135 млн общего дохода 91 миллион принесли «платники».Двумя пунктами ниже расположилась Сызранская стоматологическая поликлиника, где из 144 млн рублей 77 млн - коммерческая медицина. Самарская стоматологическая поликлиника №2 Промышленного района заработала 66 млн рублей, что составляет 64% дохода поликлиники, за ней следует Городская стоматологическая поликлиника № 1 (58 млн руб., 49%). Двадцатку рейтинга подбивает Тольяттинская стоматологическая поликлиника № 3, заработавшая 50 млн рублей, что составило 41% общего дохода.Такая предприимчивость среди стоматологов объясняется спецификой их работы. Для изготовления качественного зубного протеза требуется не только консультация врача и труд техника, но и современное оборудование, материалы. Государственная больница не может позволить себе такую роскошь. Платные услуги стали спасением.По профилюУстойчивая тенденция сохранения высокого уровня коммерческих заработков в структуре доходов медицинских учреждений характерна для большинства государственных клиник узкого профиля. Шестое место в рейтинге занял Самарский областной наркологический диспансер, заработавший на платных услугах 113 млн рублей при общем доходе в 258 миллионов.Во втором по величине городе Самарской области Тольяттинский наркологический диспансер (31 место) заработал всего 37 млн рублей (-14% к 2016 году). Сложнее ситуация у местных дерматовенерологов. Тольяттинский кожно-венерологический диспансер, показал рекордное падение коммерческой выручки в 47% процентов, набрав 17 млн рублей. В то время как их самарские коллеги нарастили этот показатель на 20%, заработав немногим более 36 млн рублей.Еще две крупные самарские узкопрофильные клиники, расположившиеся в первой половине ТОП-50 «Дела» показывают сокращение доходов от платных услуг. Самарская психиатрическая больница (22 место), 49 млн психиатры заработали на платных услугах, показала отрицательную динамику коммерческих доходов - 12%. Ощутимое падение доходов от платных услуг (-43%) - в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД (25 место). Центр заработал 45,8 млн рублей на лабораторных исследованиях и современной диагностической эндоскопической процедуре - фиброскопии.От всех болезнейВ многопрофильных медицинских учреждениях доля коммерческой выручки в структуре доходов намного ниже, чем в узкоспециализированных клиниках. Более 68% доходов всех государственных больниц Самары и области поступают по системе ОМС. В прошлом году общий размер этих поступлений вырос на 5% и составил почти 20 млрд рублей.Среди клиник общего профиля самый высокий процент платных услуг в структуре доходов (21%) можно отметить в Поликлинике №9 Октябрьского района, заработавшей 53 млн рублей. В основной массе коммерческие доходы не превышают в больницах 10%-12%, а зачастую и того ниже.Коммерческие заработки городских больниц области остаются стабильными. Они заработали в 2017 году почти миллиард рублей. Из них на больницы Самары пришлось почти 43%, около 44% - на Тольятти. Остальные города поделили между собой примерно 13%. Самыми предприимчивыми из ЦГБ, работающих по области оказались Отрадненская (48 млн руб.), Кинельская (41 млн руб.) и Новокуйбышевская (31 млн руб.).Многие крупные госклиники с общим доходом от более полумиллиарда рублей до миллиарда оказались за пределами первой десятки рейтинга коммерческой успешности. Так, Тольяттинская городская клиническая больница № 2 имени В.В. Баныкина, общий доход которой пятый по области (846 млн руб.) заработала на платных услугах всего 73 млн рублей – это тринадцатый результат. Строчкой ниже расположилась больница им. Семашко 746 млн рублей общего дохода и 73 миллиона – от платных услуг. Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3 (729 млн рублей общих доходов) – 19-я по платным услугам (53 миллиона).Среди гигантов региональной платной медицины можно отметить Поликлинику № 15 промышленного района города Самары. Общий доход учреждения значительно ниже, чем у вышеперечисленных - 356 млн рублей, но это не помешало поликлинике нарастить выручку от коммерческой деятельности на 7% до 99 млн рублей. Самый высокий прирост коммерческой выручки за 2017 год по отношению к году 2016-му в трех медицинских учреждениях. В самарской детской стоматологической поликлинике № 4 Промышленного района (35%), в Тольяттинском психоневрологическом диспансере (31%) и у Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Ерошевского (29%).Глаз алмаз«Мы постоянно анализируем рынок, конкурентов, сознательно не повышаем цены на свои услуги, чтобы квалифицированная медицинская помощь была доступна населению», - говорит Андрей Золотарев, главный врач больницы им. Ерошевского. При общем доходе без малого в 700 млн рублей офтальмологи смогли заработать на платных услугах 94 миллиона.В структуре доходов клиники 82% занимают поступления от ОМС, 5% - это средства из регионального бюджета (реализация программы ВМП, услуги по глазопротезированию отдельных категорий граждан и реализация мер социальной поддержки ветеранов ВОВ-тружеников тыла) и 13% - коммерческая деятельность.Повысить доходы по последнему пункту, по признанию администрации больницы, помогла активная работа со страховыми компаниями. Объем услуг, оказываемых офтальмологами по ДМС в 2017 году вырос в 1.5 раза.На 30% вырос объем лазерной коррекции зрения. За последний год доход от микрохирургического лечения катаракты увеличился в три раза. На 20 % вырос поток пациентов из ближнего и дальнего зарубежья. В больнице оперировали граждан Германии, Италии, Норвегии, Казахстана и других стран. Всего самарские офтальмологи приняли в 2017 году больше пятисот иностранцев. На 45% вырос поток платных пациентов из регионов России, самарским специалистам в прошлом году привезли свои деньги 1670 наших соотечественников. Стоит отметить, что больше четырех тысяч россиян из других регионов получили помощь в больнице им. Ерошевского по ОМС.Деньги – времяЧаще всего государственные больницы предоставляют и платную и бесплатную медицинскую помощь одновременно. Это обычная практика. Одной их первых, кто стал работать над устранением этих недоразумений была 6-я поликлиника Промышленного района. С 2000 года, когда во главе больницы стала Светлана Гусева, потоки «платников» и тех, кто обращается по ОМС были разделены. Платное отделение укомплектовано специалистами, не работающими в системе ОМС: свои неврологи, терапевты, эндокринологи и другие, то есть полностью дублированный штат. Они все располагаются в отдельных кабинетах, на специально выделенном для этого этаже.Счастливая история шестой поликлиники скорее исключение, подтверждающее правило. Чаще всего качество оказания платных услуг несопоставимо в частных и государственных клиниках. Частная медицина всегда будет отличаться комфортными помещениями, более современным оборудованием, многими дополнительными услугами и высокой скоростью обслуживания. Но частные клиники, даже имеющие в своей структуре стационары, зачастую сами отправляют сложных больных в государственные больницы, где несомненно больше возможностей оказания экстренной помощи. Надеясь на гарантированный профессионализм, многие пациенты готовы подождать своей очереди или лежать в стационаре на старой панцирной койке. Репутация – основное конкурентное преимущество государственных клиник региона.Кстати. Лидером по уровню личных доходов, задекларированных по итогам 2017 года главврачами самарских клиник, стал глава Самарского областного клинического кардиологического диспансера Владимир Горячев, заработавший 17,5 млн рублей. На втором месте руководитель самарского наркологического диспансера Андрей Щербань с доходом в 15 млн рублей. Главврач Самарского областного кожно-венерологического диспансера Ильдар Шакуров в 2017 году заработал 12,2 млн рублей, что, кстати, лишь немногим меньше половины годовых поступлений от платных услуг его клиники. По 5,5 млн рублей заработали Михаил Шейфер и Ольга Галахова - главврачи самарских психиатрической больницы и городской детской клинической больницы №1.