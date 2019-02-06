15 производителей молочной продукции в СО замечены в изготовлении фальсификатов и некачественного продукта

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В результате проведения Управлением Россельхознадзора по Самарской области контрольно-надзорных мероприятий в 4 квартале 2018 года было выдано 18 предписаний о прекращении действия деклараций о соответствии продукции требованиям качества на молочную продукцию следующим производителям:1) ООО «Молочный мир» (Кинельский район) - 4 декларации (сметана, кефир, варенец, ряженка) в связи с обнаружением в продукциирастительных жиров;2) АО Маслосырзавод «Кошкинский» (Кошкинский район) - 2 декларации (сыр полутвердый) – обнаружение растительного жира;3) ООО «Молпромсервис» (г.Самара) - 2 декларации (масло сливочное) – обнаружение растительного жира;4) ООО «Молочная индустрия» (г.Самара) - 1 декларация (сыр полутвердый) – обнаружение растительного жира;5) ООО «Самарские продукты» (г.Самара) - 1 декларация (масло сливочное) – обнаружение растительного жира;6) ООО «Агропром» (г.Самара) - 1 декларация (масло сливочное) – обнаружение растительного жира;7) ООО «Кварта» (г.Самара) - 1 декларация (масло сливочное) – обнаружение растительного жира;8) ООО «ЕМЗ» (Елховский район) - 1 декларация (сметана) – обнаружение растительного жира;9) ООО «Монолит» (Красноярский район) - 1 декларация (масло сливочное) – обнаружение растительного жира;10) ООО «Девятово» (г.Самара) - 1 декларация (творог) – обнаружение растительного жира.11) ООО «Навигатор» (г.Самара) - 1 декларация (масло сливочное) – обнаружение растительного жира;12) ООО «Маслозавод «Пестравский» (Пестравский район) - 1 декларация (молоко) – обнаружение патогенной микрофлоры, и массовой доли белка - ниже нормы (молоко питьевое пастеризованное);13) ООО «Молторг» (Пестравский район) - 1 декларация (молоко) – обнаружение патогенной микрофлоры (молоко питьевоепастеризованное);14) ИП Богачев (п.Новосемейкино) – 1 декларация (масло сливочное) – несоответствие по кислотно-жировому составу;15) ИП Смолич (п.Новосемейкино) – 1 декларация (масло сливочное) – несоответствие по кислотно-жировому составу.Основанием для выдачи предписаний о прекращении действия деклараций стали результаты лабораторных исследований молочнойпродукции. Результаты испытаний выявили несоответствие качества и безопасности молочной продукции требованиям техническихрегламентов.Декларация – оценка (подтверждение) соответствия качества молока и молочной продукции требованиям технического регламента для еереализации на территории Таможенного союза, передает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.