27 октября жители СО поддержат великого соотечественника участием во всероссийской акции «Великие имена России»

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Офлайн-акция пройдет в формате фото-флэшмоба. Каждый житель Самарской области может поддержать великих соотечественников, имена которых участвуют в конкурсе «Великие имена России» по присвоению аэропортам дополнительных имен, и приять участие в фото-флэшмобе, сфотографировавшись с портретом своего «кандидата».Участникам акции предлагается сделать фото, отражающее достижение или сферу деятельности, яркую и узнаваемую внешнюю черту известного соотечественника, внесшего вклад в развитие региона и прославившего его. Напомним, в региональный лонг-лист от Самарскойобласти вошли 10 фамилий выдающихся соотечественников, которыми самарцы предлагают дополнить название своей воздушной гавани.Среди них имена выдающихся конструкторов авиационной и ракетно-космической техники Сергея Королева, Дмитрия Козлова, НиколаяКузнецова, великого русского художника Ильи Репина, писателя Алексея Толстого, режиссера и сценариста Эльдара Рязанова, композитора Дмитрия Шостаковича, основателя Самары князя Григория Засекина, основателя Тольятти Василия Татищева, самарского губернатора Григория Аксакова.участие в акции можно несколькими способами:– ФОТО С ВОЛОНТЕРОМ НА ИНФОРМАЦИОННОЙ СТОЙКЕ: сфотографироваться с портретом своего «кандидата» в точках размещения информационных стоек, функционирующих в рамках проекта «Великие имена России» (в аэропорту «Курумоч», на железнодорожном вокзале, в крупных торговых центрах, таких как «Гудок», «Айсберг», «Вертикаль», «Мега-сити», «Парк Хаус», «Вива Ленд» и др.).– ФОТО НА ФОНЕ: сфотографироваться на фоне экспонатов или экспозиций, посвященных великим соотечественникам; сделать фото на фоне здания или памятного места, с которым связана история претендента из списка ТОП-10. Например, отдавая в выборе предпочтение основоположнику практической космонавтики Сергею Павловичу Королеву – сделать фотографию у монумента ракеты-носителя «Союз» музейно-выставочного центра «Самара Космическая»; выдающемуся российскому и советскому кинорежиссеру Эльдару Александровичу Рязанову – у дома-музея с одноименным названием на улице Фрунзе; великому композитору и пианисту Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу – у Самарского академического театра оперы и балета, где в 1942 году была впервые исполнена его Седьмая симфония, и т.д.– ФОТО «НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА»: найти в интернете изображение великого соотечественника, сделать коллаж из своего фото и изображений великого соотечественника, его достижений и изобретений, используя связанные с этой темой иллюстрации и пр.– ФОТО С ПЕРСОНАЖЕМ: прийти в музей, где есть экспозиции, посвященные великим соотечественникам, сфотографироваться с экспонатами, олицетворяющими деяния или эпоху великих соотечественников.Далее сделанные фотографии предлагается выкладывать на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Twitter, Facebook, Одноклассники с хештегом #ВеликиеИменаРоссииСамарскаяобласть, а также на официальной странице проекта «Великие имена России» в Самаре по адресу https://vk.com/velikieimena63 . Вы можете продублировать фотографии на адрес электронной почты представителей Самарского регионального отделения Всероссийского Общественного движения «Волонтеры Победы»: volonter7063@mail.ru.По окончании акции на официальной самарской странице проекта «Великие имена России» все опубликованные фотографии будут обработаны в едином стиле. Обработка фотографий предусматривает добавление к изображению специальной рамки и цветокоррекцию. Фотографии будут помещены в отдельный альбом региональной группы. Предполагаемый охват Акции в масштабах всей России – около миллиона человек.Автору фото, которое наберет наибольшее количество лайков, представители Самарского регионального отделения Всероссийского Общественного движения «Волонтеры Победы» вручат в качестве приза пригласительный билет на два лица в Самарский академический театр оперы и балета, передает пресс-служба облправительства.