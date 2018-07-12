22 октября предложено сделать Днем российского футбола

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что выход российской сборной в четвертьфинал ЧМ-2018 станет толчком для развития футбола и других видов спорта в стране. В связи с этим День российского футбола и день рождения Льва Яшина должен стать памятной датой для всех граждан страны.Лев Яшин с 1949 по 1970 год играл за клуб «Динамо», был первым вратарем в СССР, который за 100 игр не пропустил ни одного мяча. Всего он провел 207 «сухих» матчей. Он также выступал за советскую сборную, и на втором году своей карьеры в сборной стал олимпийским чемпионом. Яшин также является единственным в истории голкипером, который получил «Золотой мяч».Сборная России и команда Хорватии 7 июля сыграли в матче за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу. Итог определила серия пенальти, в которой россияне уступили. Позднее тренер российской сборной Станислав Черчесов пообещал показать более высокий результат на ЧМ-2022 в Катаре.