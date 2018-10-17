18 октября общественники представят варианты второго имени аэропорта Курумоч

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Самарцы активно участвуют в общенациональном проекте #ВеликиеИменаРоссии.18 октября на пресс-конференции в Общественной палате озвучат десятку лидеров лонг-листа, сформированного из имён великих соотечественников.Член регштаба ОНФ"Я положительно отношусь к идее присвоить аэропортам имена выдающихся соотечественников. Хорошо, что будут оставлены и первоначальные названия. Для самарцев большое значение имеет тема космоса. Так,великий инженер Сергей Королёв был тесно связан с Самарой...", передает пресс-служба департамента информационной политики СО