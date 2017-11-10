12 ноября в «МТЛ «Арена» состоится финал конкурса «Студент года -2017»

42

С 16.00 начнут работу интерактивная и музыкальная площадки. На первом этаже для гостей и участников торжественной церемонии будут работать ведущие, которые разыграют призы. Там же будут представлены творческие номера от самарских артистов. Второй этаж станет танцевальной площадкой с живым выступлением кавер-группы «LoveInUs». В холле будет работать фотозона.В 17.00 более 2000 человек соберется в главном зале МТЛ «Арена», чтобы услышать имена лучших студентов в 11 номинациях, а также узнать, кто станет победителем в номинации «Гран-при «Студента года 2017». Из 426 присланных заявок было отобрано 183. Эти студенты стали участниками очного этапа. В финал вышли 60 участников.На главной сцене победители и лауреаты получат дипломы и ценные призы из рук почетных гостей. После состоится праздничный концерт певицы Ханны. В 2017 году было подано рекордное количество заявок (426), участников-образовательных организаций – 71 и максимальное за всю историю конкурса число населенных пунктов, из которых были отправлены заявки – 21 муниципальное образование, сообщает пресс-служба облправительства.