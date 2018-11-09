12 ноября самарцы узнают список ТОП-3 претендентов на присвоение имени аэропорту Курумоч
9 ноября 2018 15:28
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Исследования проводятся с 30 октября по 11 ноября Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ). Методика заключается в проведении телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров из полной базы телефонных номеров, задействованных на территории того или иного региона. В опросе по каждому аэропорту примут участие по 800 респондентов. Результаты
социологического исследования будут презентованы 12 ноября Общественной палатой Российской Федерации, а чуть позже в этот же день – на площадках региональных общественных палат.
С 12 по 30 ноября 2018 года пройдет финальное народное голосование – выбор победителей.
Напомним, проект «Великие имена России» стартовал 11 октября 2018 года. Цель – выбор выдающихся соотечественников для последующего присвоения их имен крупным аэропортам России. Чтобы сделать проект поистине народным, был выбран формат общенационального конкурса. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования 47 российских аэропортов
международного и федерального значения.
3-й этап общенационального конкурса «Великие имена России» завершается 11 ноября 2018 года. Его итогом станет список ТОП-3 по каждому из 47 аэропортов России. В ходе 4-го финального этапа россиянам предстоит выбрать победителей по каждому аэропорту, набравших наибольшее число голосов.
Каждый участник Конкурса может выбрать только один аэропорт России из общего списка и проголосовать только за одного претендента, по принципу «один голос–один аэропорт–одно имя».
Голосование будет проводиться одновременно несколькими способами: на сайте ВеликиеИмена.рф, с помощью социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», путем заполнения анкеты на брендированных постах торговых центров, железнодорожного вокзала, аэропорта Курумоч, а также на борту самолета.
Итоги голосования будут объявлены на ежегодном форуме «Добровольцы России» 5 декабря, передает пресс-служба облправительства.
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