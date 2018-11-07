11 ноября Самарская область узнает имя лучшего студента 2018 года
7 ноября 2018 15:46
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Именно здесь назовут имена самых успешных студентов области в 12 номинациях и обладателя «Гран-при «Студент года 2018».
Торжественная церемония награждения победителей конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2018» станет итогом 2-х месячной работы по выбору лучших студентов региона. Более 2000 молодых
людей соберется в «МТЛ Арене», чтобы стать участниками одного из самых масштабных студенческих мероприятий Самарской области. Уже традиционно за час до официальной части для участников церемонии на первом этаже будет работать тематическая фотозона и
интерактивные площадки, а в холле второго этажа выступит самарская кавер-группа.
На торжественной церемонии назовут имена лучших студентов в 12 номинациях: «Студенческий творческий коллектив года», «Журналист года», «Доброволец года», «Староста года», «Молодой профессионал года», «Интеллект года», «Студенческая творческая личность ссуза», «Студенческая творческая личность вуза», «Студенческий лидер ссуза», «Студенческий лидер вуза», «Спортсмен года ссуза» и «Спортсмен года вуза». В номинации «Гран-при «Студент года 2018» приз получит студент, который будет признан лучшим в одной из номинаций, но при этому будет обладать заслугами и в других сферах деятельности.
Хедлайнером церемонии станет популярная группа Мальбэк и Сюзанна(Москва).
Конкурс «Студент года 2018» стартовал 3 сентября. В этом году исполнительная дирекция получила 428 заявок со всего региона. По результатам заочного и очного этапов было выбрано 65 номинантов на победу, из которых и будут определены победители конкурса «Студент года 2018».
15:00 начало работы интерактивных площадок
16:00 торжественная церемония награждения
Организаторы Конкурса: Правительство Самарской области, Администрация городского округа Самара, совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области, совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области, Самарское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» и муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи», передает пресс-служба СДМ.
Фото: пресс-служба СДМ
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