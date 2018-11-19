20 ноября - единый день правовой помощи детям. В СО нуждающимся будет оказана бесплатная правовая помощь

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20 ноября отмечается Всемирный день прав ребенка. В рамках Единого дня правовой помощи детям в приемной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20, состоится прием граждан по вопросам, связанным с реализацией прав несовершеннолетних граждан. Нуждающимся будет оказана бесплатная правовая помощь.



Прием граждан осуществляется без предварительной записи, с 9.00 до 18.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00).



- с 10.00 до 13.00 в приеме граждан примет участие член Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области Алексей Викторович Свирякин



- с 14.00 до 17.00 в приеме граждан примет участие член Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области Алексей Николаевич Щеповских.



Во всех муниципальных образованиях Самарской области на базе администраций муниципалитетов также состоятся приемы граждан с участием общественных помощников омбудсмена, передает пресс-служба УПЧ в Самарской области.