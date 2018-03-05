13 номинаций, четыре "Оскара", в том числе "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура" - картина "Форма воды"
5 марта 2018 14:32
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Кроме «Формы воды», на главный «Оскар» претендовали «Призрачная нить» Пола Андерсона, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Леди Бёрд» Греты Гервиг, «Темные времена» Джо Райта, «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури» Мартина Макдонаха, «Секретное досье» Стивена Спилберга, «Прочь» Джордана Пила.
У «Формы воды», помимо главной награды, еще три «Оскара». Гильермо дель Торо получил за картину премию как лучший режиссер. «Оскары» фильм взял также в категориях «Лучший саундтрек» и «Лучший дизайн фильма».
В фильме рассказывается о жизни немой девушки Элайзы Эспозито, которая в разгар холодной войны работает в секретной лаборатории в США уборщицей. Она становится свидетельницей того, как там изучают и истязают необычное существо-амфибию. Когда она понимает, что его могут убить, Элайза решает спасти его во что бы то ни стало.
Салли Хокинс, которая сыграла в «Форме воды» немую девушку Элайзу Эспозито, номинировали в категории «Лучшая женская роль», однако награда ушла к Фрэнсис МакДорманд за главную роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Приз за лучшую мужскую роль получил Гари Олдман за роль Уинстона Черчиля в фильме «Темные времена».
Лучшим актером второго плана был признан Сэм Рокуэлл за роль Джейсона Диксона в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В номинации «Лучшая актриса второго плана» победу одержала Эллисон Дженни, сыгравшая роль Лавоны Голден в фильме «Тоня против всех».
Премию за лучший оригинальный сценарий получил Джордан Пил за сценарий к фильму «Прочь». «Оскар» за лучший адаптированный сценарий достался Джеймсу Айвори — «Зови меня своим именем» (по одноименному роману Андре Асимана).
Лучшим анимационным фильмом признана картина «Тайна Коко» Ли Анкрича и Дарла К. Андерсона.
Российский фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева, претендовавший на победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», остался без награды. Победа в этой номинации досталась картине чилийского режиссера Себастьяна Лелио «Фантастическая женщина».
«Оскар» за лучший документальный фильм был присужден картине «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля. В фильме, который рассказывает о допинге в российском спорте, фигурирует бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
РБК следил за трансляцией с «Оскара» в прямом эфире, почитать, как это было, можно здесь.
Фото: Chris Pizzello / Invision / AP
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