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Новости /  Общество /  Социум  

26 неравнодушным жителям региона‏ вручили удостоверения общественного инспектора по охране окружающей среды

25 октября 2018 22:34
85
Теперь их стало 70!
Удостоверения общественного инспектора по охране окружающей среды сегодня вручили еще 26 неравнодушным жителям региона,успешно прошедших аттестацию.

Теперь их стало 70!

Главная задача- осуществлять народный экологический контроль, передает пресс-служба Минлесхоза СО. 
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Комментарии



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