16 молодых профессионалов Самарской области примут участие в финале WorldSkills Russia

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В правительстве Самарской области состоялись торжественные проводы сборной команды Самарской области на Финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).Впервые всероссийская олимпиада рабочих рук прошла в Тольятти четыре года назад. Сборная Самарской области на таких состязаниях выступает достойно. В прошлом году в копилке региона оказались девять медалей, две из которых - золотые. В этом году участники надеются привезти максимальное количество наград.Студент колледжа технического и художественного образования г.о. Тольятти Илья Галай рассказал, что в его компетенции предстоит выполнить достаточно сложные задания - покраска двери, покраска молдинга, обойные работы, жесткая фреска, которая рисуется на стене по эскизу и фреска на скорость.В 2017 году финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – 2017 пройдёт в Краснодаре с 16 по 19 мая по 109 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1200 российских и зарубежных конкурсантов.По результатам отборочных соревнований в финал вышли представители 70 регионов России. Молодые профессионалы Самарской области заслужили право представить регион в 19 компетенциях.