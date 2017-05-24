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Новости /  Общество /  Социум  

25 мая жителей и гостей Самары приглашают на праздник «Последний звонок»

24 мая 2017 18:53
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25 мая с 14.00 до 16.00 впервые в Самаре пройдет торжественное шествие выпускников.
25 мая с 14.00 до 16.00 впервые в Самаре пройдет торжественное шествие выпускников. Инициатива проведения
общегородского праздничного мероприятия «Последний звонок» в новом формате принадлежит активистам Городского школьного парламента.

В шествии, которое пройдет по улице Ленинградской до 1-ой очереди набережной Самары, примут участие около 3000 выпускников – представители все 9-ти внутригородских районов города. На всем протяжении следования колонны силами учащихся учебных заведений города будут организованы тематические станции: «Самара спортивная», «Самара
театральная», «Самара космическая», «Самара многонациональная», «Самара музыкальная», «Самара молодежная». На каждой из этих площадок будут организованы музыкальные вступления, театрализованные представления, которые позволят передать многогранность жизни города.

В 15:00 на набережной в районе Некрасовского спуска начнется праздничная программа. Старшеклассники примут участие во флешмобе «Время не ждет» и станцуют вальс выпускников, также запустят в небо сотни воздушных шаров.

На набережной от ул. Некрасовской до ул. Л. Толстого будут работать тематические площадки «Город Выпускников», где представят информацию о каждом районе города. На площадке будет организовано несколько фотозон, квесты, интерактивные игры, показательные выступления кадетов, сообщает пресс-служба администрации Самары.


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Комментарии



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