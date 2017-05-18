30 мая в приемной граждан Уполномоченного по правам человека состоится целевой прием граждан

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В ходе приёма гражданам будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения возникающих проблем, а при наличии оснований – приняты меры по содействию в реализации прав или устранению допущенных в отношении граждан нарушений.Внимание! Прием осуществляется по предварительной записи.Телефон для записи на прием: 8(846)337-29- 03, сообщает пресс-служба УПЧ в Самарской области.