20 мая в музеях Самары состоится Всероссийская акция «Ночь музеев - 2017»

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С 19:00 в(ул. Фрунзе, 155) для маленьких посетителей организуют увлекательную детскую программу, посвященную теме «Город-сад» с мастер-классами и спектаклями. Программа расскажет о зеленых городах, в которых человек находится в гармонии с природой.Для взрослых главным событием станет презентация недавно открывшейся выставки «A La Рус. В поисках нового пути». Экспозиция содержит уникальные материалы - переписка Сергея Есенина, Александра Блока, Николая Клюева и Зинаиды Гиппиус с местным поэтом и звездой своего времени Александром Ширяевцем.На четырех главных площадках посетителей ждут лектории, мастер-классы и концерты.С 12.00 до 20.00ул. Куйбышева, 139) можно посетить выставку: «Профессия - художник. Борис Иевлев». Для детей выставка будет сопровождаться интерактивными интерпретациями, которые помогут лучше разобраться в художественном ремесле.Дети от 5 до 12 лет смогут принять участие в приключенческой игре по сказке «Конёк-горбунок». Игра, разделенная на этапы, будет проходитьи включать творческие задания, мастер-классы, фокусы и элементы воссоздания сказочной атмосферы.В течение всего праздника будет работать площадка со старинными играми (бильбоке, крокет, классики и «брось мяч» образца 1909 года). Для всех желающих будет оборудована фотозона в ретро стиле. В саду усадьбы будут проходить ремесленные мастер-классы.Экскурсия по Струковскому саду, в ходе которой можно будет узнать об истории сада.В 19.00 до 21.55(пр. Ленина, 21) посетители смогут осмотреть основную экспозицию музея, увидеть настоящие артефакты космической отрасли, масштабные составляющие ракетно-космической техники и зрелищные модели ракет, сообщает пресс-служба администрации Самары.