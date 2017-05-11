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Новости /  Общество /  Социум  

15 мая в Самаре начнется распределение свободных мест в детских садах

11 мая 2017 14:19
423
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.
15 мая в Самаре начнется распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, (далее – МОО) на новый 2017-2018 учебный год.

Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования Самары рекомендует родителям до 13.05.2017 (включительно) проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование») (https://es.asurso.ru).

В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений можно обратиться в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) для внесения необходимых изменений.

Обращаем внимание, что информация о свободных местах в МОО, подлежащих распределению на новый 2017-2018 учебный год, размещена на сайте Администрации городского округа Самара: Жизнь города: Образование: Департамент образования: Дошкольное образование.

Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения).

Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление можно обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

даты регистрации ребенка в электронном реестре;

возраста ребенка по состоянию к 01.09.2017;

направленности группы.

О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты МОО в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться, обратившись на сайт es.asurso.ru. и заполнив поле индивидуальным номером своего обращения.

Обращаем внимание на необходимость своевременного обращения для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Необходимо обращаться непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

Процесс распределения свободных мест в МОО продолжится до сентября 2017 года. До начала учебного года, при наличии незаполненных мест, распределение будет проводиться ежемесячно, сообщает пресс-служба администраии Самары. 
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Комментарии



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