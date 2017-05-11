15 мая в Самаре начнется распределение свободных мест в детских садах
11 мая 2017 14:19
423
Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования Самары рекомендует родителям до 13.05.2017 (включительно) проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование») (https://es.asurso.ru).
В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений можно обратиться в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) для внесения необходимых изменений.
Обращаем внимание, что информация о свободных местах в МОО, подлежащих распределению на новый 2017-2018 учебный год, размещена на сайте Администрации городского округа Самара: Жизнь города: Образование: Департамент образования: Дошкольное образование.
Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения).
Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление можно обратиться в МФЦ.
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:
наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
даты регистрации ребенка в электронном реестре;
возраста ребенка по состоянию к 01.09.2017;
направленности группы.
О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты МОО в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться, обратившись на сайт es.asurso.ru. и заполнив поле индивидуальным номером своего обращения.
Обращаем внимание на необходимость своевременного обращения для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Необходимо обращаться непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.
Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.
В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.
В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.
Процесс распределения свободных мест в МОО продолжится до сентября 2017 года. До начала учебного года, при наличии незаполненных мест, распределение будет проводиться ежемесячно, сообщает пресс-служба администраии Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 мая 2017 17:06
Кроме того, россияне стали вообще реже ходить в магазин. Социум
120
11 мая 2017 15:40
Голосование за участников муниципального этапа акции позади. Социум
121
11 мая 2017 14:34
По благословению Митрополита Самарского и Сызранского Сергия. Социум
141
Здравоохранение
11 мая 2017 15:53
Главный врач Самарского областного наркологического диспансера Андрей Щербань прокомментировал работу медпункта по оказанию помощи нетрезвым гражданам. Здравоохранение
149
11 мая 2017 14:02
Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. Здравоохранение
166
11 мая 2017 13:00
Прием пройдет 12 мая. Здравоохранение
147
Туризм
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
94
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
299
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
273
Образование
5 мая 2017 11:43
Маршрут посвящен 72 годовщине Великой Победы и Году экологии в России. Образование
272
3 мая 2017 15:38
При разработке и принятии нового логотипа Политеха было учтено мнение и преподавателей, и студентов. Образование
432
Культура
11 мая 2017 09:22
Вход на прослушивания свободный. Культура
171
10 мая 2017 12:14
Он продлится три дня. Культура
255
5 мая 2017 13:09
До этого в Самаре балет ставили в 1997 году. Культура
371
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
119
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
295
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
183
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
439
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1036
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1205
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1424
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2733
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1609
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1402
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1060
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
550
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
973
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2208
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3218
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают