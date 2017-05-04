5 мая состоится закладка еще одного памятного знака на «Аллее Славы самарского водопровода»

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«Аллея Славы» была заложена в честь 130-летия со дня создания самарского водопровода 13 октября 2016 года. Тогда на Аллее появились четыре «Звезды» в честь исторических личностей, благодаря кому в нашем городе появились современные коммунальные блага – водопровод и канализация. Это Пётр Алабин – глава Самары, при котором в 1886 году был открыт первый водопровод, Николай Зимин – инженер, автор проекта водопровода, Альфред фон Вакано – инициатор и спонсор первой самарской канализации и Вильям Линдлей, по чьему проекту она была построена.Завтра на «Алее Славы» появится еще одна «Звезда» в честь Владислава Николаевича Плятнера, яркого ветерана отрасли, заслуженного работника ЖКХ России, проработавшего в самарском водопроводно-канализационном хозяйстве с 1961 по 2001 год, (с 1988 по 2001 годы - его руководителем).На торжественное мероприятие приглашен «виновник» праздника – Владислав Николаевич и члены его семьи, кто работал ранее в водоканале и продолжает работать сегодня в «Самарских коммунальных системах». Сегодня СКС не только занимается реконструкцией водопроводно-канализационного хозяйства города, но и старается поддерживать все самые добрые традиции, сложившиеся в отрасли, создавать новые, одна из которых – «Аллея Славы самарского водопровода», сообщает пресс-служба СКС.