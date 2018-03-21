23 марта в парках Самары отметят День птиц

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Начало в 13.30. Праздник состоится в парке Дружбы (Советский район, ул. Гагарина, д. 118); парке «Воронежские озера» (Промышленный район, в границах ул. Стара-Загора, ул. Воронежская); парке 50-летия Октября (Кировский район, Ташкенсткий пер., 39); городском парке культуры и отдыха «Молодежный» (Промышленный район, в границах ул. Ставропольской, ул. Ново-Вокзальной); сквере им. акад. Н.Д. Кузнецова (Красноглинский район, пос. Управленческий, в районе пересечения улицы имени академика Н.Д. Кузнецова, Банковского и Ейского переулков, б/н); сквере «Дубовая роща» (Куйбышевский район, территория вдоль улицы Осетинская в районе домов №№ 13, 13а), сообщает пресс-служба администрации Самары.