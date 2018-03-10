10 марта в Самарской области перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха 1981 года.
10 марта 2018 15:54
23
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Комментарии
Социум
10 марта 2018 15:54
Социум
14
10 марта 2018 14:31
Подобное мероприятие показывает, что дружный коллектив МЧС может не только выполнять задачи по защите населения, но и активно отдыхать с пользой для дела. Социум
161
Здравоохранение
10 марта 2018 11:24
Семь человек из них обучались во всероссийском центре медицины катастроф «Защита» и сейчас обучают коллег. Здравоохранение
180
9 марта 2018 09:24
Это является результатом снижения уровня гормона эстрогена. Здравоохранение
607
8 марта 2018 11:06
В сравнении с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости на 23,9%. Здравоохранение
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Новости медицины
22 февраля 2018 19:32
Каждый третий человек сталкивается с проблемой появления бородавок и папиллом, но мало кто знает, как с ними бороться. Новости медицины
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31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
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22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
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Туризм
8 марта 2018 12:31
Отклонение от маршрута считается административным правонарушением и ведет к наложению штрафа. Туризм
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8 марта 2018 09:40
Многие что любят проводить лето на даче или в деревне. Туризм
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6 марта 2018 13:38Как можно без лишних проблем отдохнуть?
Самое важное в жизни – научиться не только работать, но также и качественно отдыхать. Туризм
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Образование
7 марта 2018 14:47
Работу над стратегическими проектами участники проведут на выездной встрече. Образование
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7 марта 2018 12:44
Тотальный диктант состоится 14 апреля уже в 15-й раз. Образование
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7 марта 2018 09:45
Тема хакатона – создание инструментов взаимодействия города и жителей. Образование
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Культура
10 марта 2018 12:11
Об этом чиновник написал в своем Facebook. Культура
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7 марта 2018 10:29
Там же проведут мастер-классы для детей по изготовлению подарков мамам и бабушкам. Культура
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7 марта 2018 09:49
Публике представят премьеру «Не становись чужим» и легендарные «Пять вечеров». Культура
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Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
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10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
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25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
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Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
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15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
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12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
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30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
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30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
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15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
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Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
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2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
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20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
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6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
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17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
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11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
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Мероприятия
В Самаре на стадионе "Локомотив" прошел товарищеский матч ветеранов "Крыльев" и сборной команды облправительства