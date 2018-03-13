13 марта в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха.

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Как сообщает Приволжское УГМС, в предстоящие три дня в регионе еще сохранится морозная без осадков погода, обусловленная полем повышенного атмосферного давления. К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности,Значение предыдущего Минимальная температура воздуха в 2018г, °С Отклонение в °Сминимума температуры воздуха,°С/годАглос -19,2/1981 -20,5 1,3Кинель-Черкассы -24,4/1999 -29.9 5,5Большая Глушица -26,4/1956 -28,0 1,6Безенчук -26,9/1907 -29,1 2,2