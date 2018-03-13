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Новости /  Общество /  Социум  

13 марта в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха

13 марта 2018 18:56
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Как сообщает Приволжское УГМС, в предстоящие три дня в регионе еще сохранится морозная без осадков погода, обусловленная полем повышенного атмосферного давления. К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится.


13 марта в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха.

                       Значение предыдущего                    Минимальная температура воздуха в 2018г, °С       Отклонение в °С
                       минимума температуры воздуха,
                       °С/год

Аглос                              -19,2/1981                                                             -20,5                                                           1,3

Кинель-Черкассы          -24,4/1999                                                              -29.9                                                           5,5

Большая Глушица         -26,4/1956                                                               -28,0                                                           1,6

Безенчук                         -26,9/1907                                                               -29,1                                                           2,2


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Комментарии



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