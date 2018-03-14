18 марта в Самаре состоится народное рейтинговое голосование: самарцы определят приоритеты благоустройства города

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Базовый принцип президентского проекта – общественное участие. На первом этапе реализации проводилась заявочная кампания. Каждый житель до 10 февраля мог подать заявку и принять участие в формировании адресного списка, предлагая общественные территории: площади, парки, скверы и пешеходные зоны, которые, по их мнению, нуждаются в облагораживании в первую очередь.За время заявочной кампании было определено 180 общественных пространств, планируемых к благоустройству. После этого на территории каждого внутригородского района Самары проходили открытые обсуждения дизайн-проектов.Ознакомиться с эскизными проектами общественных пространств можно в открытом доступе на сайте http://gorodsreda63.ru. Также было организовано адресное информирование жителей о ходе реализации президентского проекта. Общественники и волонтеры распространяли наглядный материал с актуальной информацией о проектах благоустройства территории города.Решающий этап - 18 марта 2018 года. В этот день состоится прямое рейтинговое голосование по определению общественных пространств, которые будут благоустроены в этом году. А поскольку президентский проект продлен до 2022 года, то общественные территории, набравшее меньшее количество голосов, будут реализованы в последующие годы, сообщает пресс-служба администрации Самары.