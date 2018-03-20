21 марта в Самаре отметят Навруз

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Праздник проводят ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов», региональная общественная организация «Союз народов Самарской области» при поддержке Администрации Губернатора Самарской области, министерства культуры Самарской области и Администрации Самары.В празднике традиционно участвуют представители разных народов Самары и региона, национально-культурных центров, что способствует сохранению культурного разнообразия, а также продвижению ценностей добрососедства и взаимопонимания. Мероприятие направлено на укрепление межнационального мира и согласия в регионе.Навруз символизирует собой обновление природы, весеннее пробуждение, изобилие, молодость, силу добра и прощения. Это праздник весеннего равноденствия и начала нового года у ираноязычных, тюркоязычных и других народов. Он стал традиционным и для Самарской области, где его встречают казахи, башкиры, таджики, азербайджанцы, узбеки, туркмены, киргизы и другие народы. С 2011 года в регионе Навруз отмечается как межнациональный праздник.Цель праздника – не только отметить начало весны, но и показать все разнообразие традиций народов, проживающих на территории Самары и области.Программой мероприятия предусмотрено:- театрализованное действие «Здравствуй, Навруз!»;- концертная программа с элементами национальных обрядов;- выставка декоративно-прикладного творчества.Режиссер-постановщик праздничного мероприятия - Алексей Щербинин. По режиссерской задумке «Навруз-2018» – это современное театрализованное концертно-массовое действо, которое не только познакомит с обычаями одного из самых древних на земле праздников, но и объединит людей разных поколений.Вход на мероприятие свободный, сообщает пресс-служба администрации Самары.