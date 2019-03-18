21 марта в Самаре будут включены электросирены

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В период с 10.00 до 10.05 в городском округе Самара будут включены электросирены и сиренно-речевые установки, установленные на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового пребывания граждан.Работа электросирен означает сигнал «Внимание всем!».По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке, передает пресс-служба горадминистрации.