21 марта в Самаре будет проведена проверка системы оповещения населения

130

В период с 10.00 до 10.05 в городском округе Самара будут включены электросирены и громкоговорящие устройства, установленные на крышах жилых и административных зданий.Работа электросирен означает сигнал «Внимание всем!».По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке, сообщает пресс-служба администрации Самары.