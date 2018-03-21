22 марта отмечается Всемирный День воды: СКС приглашают отметить праздник вместе
21 марта 2018 16:13
141
Экологический ущерб, сопряженный с изменением климата, ведет к кризисам, связанным с водой, которые наблюдаются во всем мире. В результате деградации почв и растений, рек и озер, все чаще происходят наводнения, наблюдается засуха, загрязняются водоемы.
Когда мы пренебрегаем нашими экосистемами, нам становится все труднее обеспечивать себя водой, необходимой для жизни и процветания. Жизнь и производственная деятельность человечества с учетом природных факторов помогут решить многие проблемы, связанные с водой. Необходимо развивать «зеленую» инфраструктуру и согласовывать ее с «серой» инфраструктурой, где это возможно.
Посадка новых лесов, повторное подключение рек к поймам и восстановление водно-болотных угодий помогут привести к балансу водный цикл, улучшить здоровье людей и предоставить им средства к существованию «Самарские коммунальные системы» – самарское предприятие, которое не только обеспечивает жителей и предприятия города чистой питьевой водой, поднимая ее со дна Волги, очищая и подготавливая, но и производит очистку всех городских сточных вод, возвращает их в реку, обеспечивая водный баланс и экологическое благополучие региона.
Сотрудники предприятия как никто другой в городе и области понимают ценность и стоимость воды. 22 марта в 14.00 у арт-объекта «Древо жизни», установленного по инициативе и на средства сотрудников СКС, пройдет небольшое мероприятие, цель которого – привлечь внимание жителей города к проблемам сохранения водных ресурсов.
СКС приглашает отметить День воды 22 марта в 14.00 около «Древа жизни» на пересечении улиц Полевой и Галактионовской. Вместе сохраним для жителей любимого города чистую воду, сообщает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
21 марта 2018 19:16
Также депутат предложил упростить процесс согласования установки вдоль дорог объектов инфраструктуры представителями среднего и малого бизнеса. Новые объекты... Социум
18
21 марта 2018 17:39
С министром культуры региона Сергеем Филипповым Ольга Голодец обсудила вопрос реконструкции Самарского академического театра драмы им. М. Горького.... Социум
117
21 марта 2018 16:13
22 марта в 14.00 около «Древа жизни» на пересечении улиц Полевой и Галактионовской. Социум
140
Здравоохранение
20 марта 2018 14:34
В Самарской области паллиативная медицинская помощь взрослому населению оказывается в 38 учреждениях здравоохранения, детям – в трех учреждениях Самарская... Здравоохранение
253
20 марта 2018 12:48
Приоритетно запланировано приобретение медицинского оборудования. Здравоохранение
231
Новости медицины
19 марта 2018 21:47
Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
68
19 марта 2018 21:37
В Самаре открылся госпиталь ИДК Группы компаний «Мать и дитя», ставший самым крупным медицинским кластером Поволжья. Новости медицины
157
13 марта 2018 18:15
Пластическая операция на лице – серьезное вмешательство в работу организма. И помимо мастерства хирурга, здесь важны также все действия со стороны пациента. Новости медицины
144
Туризм
21 марта 2018 10:34
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
147
16 марта 2018 12:54
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
360
14 марта 2018 12:56
Путешественники выбирали его в период недавних «длинных праздников». Туризм
278
Образование
21 марта 2018 14:39
Она позволяет школьникам приобрести инженерные навыки в области космических технологий. Используемые в модели конструктивные решения идентичны лётным... Образование
209
21 марта 2018 12:35
Гостей Недели ждут интересные экскурсии, открытые лекции и мастер-классы. Образование
136
20 марта 2018 16:18
5 студентов из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева будут получать ежемесячную... Образование
274
Культура
21 марта 2018 11:04
Уникальный материал, собранный из различных отделов библиотеки, позволит читателю познакомиться со всеми гранями балетного искусства. Культура
159
21 марта 2018 09:49
Новый контракт с директором рассчитан на один год. Культура
149
20 марта 2018 13:53
Гостей ждет концертная программа, выставка декоративно-прикладного творчества. Культура
254
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
430
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
762
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
739
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1076
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
743
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
689
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1442
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
870
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
958
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1570
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
890
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4138
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2354
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2815
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2701
Мероприятия