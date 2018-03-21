22 марта отмечается Всемирный День воды: СКС приглашают отметить праздник вместе

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Экологический ущерб, сопряженный с изменением климата, ведет к кризисам, связанным с водой, которые наблюдаются во всем мире. В результате деградации почв и растений, рек и озер, все чаще происходят наводнения, наблюдается засуха, загрязняются водоемы.Когда мы пренебрегаем нашими экосистемами, нам становится все труднее обеспечивать себя водой, необходимой для жизни и процветания. Жизнь и производственная деятельность человечества с учетом природных факторов помогут решить многие проблемы, связанные с водой. Необходимо развивать «зеленую» инфраструктуру и согласовывать ее с «серой» инфраструктурой, где это возможно.Посадка новых лесов, повторное подключение рек к поймам и восстановление водно-болотных угодий помогут привести к балансу водный цикл, улучшить здоровье людей и предоставить им средства к существованию «Самарские коммунальные системы» – самарское предприятие, которое не только обеспечивает жителей и предприятия города чистой питьевой водой, поднимая ее со дна Волги, очищая и подготавливая, но и производит очистку всех городских сточных вод, возвращает их в реку, обеспечивая водный баланс и экологическое благополучие региона.Сотрудники предприятия как никто другой в городе и области понимают ценность и стоимость воды. 22 марта в 14.00 у арт-объекта «Древо жизни», установленного по инициативе и на средства сотрудников СКС, пройдет небольшое мероприятие, цель которого – привлечь внимание жителей города к проблемам сохранения водных ресурсов.СКС приглашает отметить День воды 22 марта в 14.00 около «Древа жизни» на пересечении улиц Полевой и Галактионовской. Вместе сохраним для жителей любимого города чистую воду, сообщает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».