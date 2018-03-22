22 марта СКС стали инициаторами празднования Дня воды: около арт-объекта «Древо жизни» состоялся флешмоб
22 марта 2018 16:16
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Люди, живущие на берегу одной из крупнейших рек на Земле – Волги, редко задумываются над тем, что кто-то может страдать от нехватки воды. А таких людей в мире с каждым годом становится все больше: к 2025 году их будет более 3 миллиардов человек.
Сегодня экологическая система на планете становится все более взаимосвязанной, и от сохранности экологии нашего региона, возможно, зависит количество и качество воды на другом конце Земли. Сегодняшнее отношение к окружающему миру и водным ресурсам обязательно отразится на качестве жизни наших детей и внуков! Об этом надо серьезно задумываться хотя бы в День воды.
Вместе с СКС в флешмобе приняли участие студенты Самарского энергетического колледжа, Самарского медицинского колледжа имени Н.Ляпиной и академии строительства и архитектуры СамГТУ. Собравшиеся изобразили путь воды от водного источника до человека: вода перекачивалась насосами, кружилась в лабиринте труб, растекалась во всех направлениях. Символично на фоне скульптуры «Древо жизни» из
водопроводных труб вверх взмыли сотни шариков, изображающие капли живой воды. Их проводил хор голосов со словами: «Любимому городу – чистую воду! Чистую воду – взрослым и детям! Чистую воду – всем на планете!», сообщает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».
Фото: пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы»
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