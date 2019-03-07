10 март на площади Куйбышева состоится настоящий гастрономический праздник

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Все дни масленичных гуляний на площади В.В. Куйбышева будет работать выставка-ярмарка «Город мастеров». Больше 70 торговых павильонов, 140 мастеров со всей Самарской области и регионов Поволжья представят свое творчество и народные ремесла - резьба по дереву, изделия из соломки, лозоплетение, глиняная и вязаная игрушка, обереговая кукла, кружевоплетение, гончарное ремесло, игрушки ручной работы, роспись по дереву и ткани, керамика, ткачество.Гастрономические изыски будут представлены ведущими компаниями Самары и Самарской области под эгидой бренда «Сделано в Самаре». Возле ярмарочного городка будет работать локация мастер-классов и презентаций. Так, в павильоне «Сделано в Самаре» будет представлена продукция самарских производителей. Здесь можно будет отведать «царской» ухи, попробовать кашу, приготовленную по старинным русским рецептам, пельмени, пироги и мясо, приготовленное на гриле. Это уникальная возможность попробовать блюда ведущих ресторанов и компаний Самары на главной площади города. Самарские рестораторы поделятся поделятся рецептом приготовления уникальной фирменной выпечки и секретами приготовления других блюд, которые можно будет попробовать прямо на площади.В соседних павильонах - ткацкий станок с мастер-классами, старинные прялки и веретена, декоративные тканые изделия, предметы этнографии, выставка самоваров и угощение чаем, народные костюмы. В павильоне для костюмированного фотографирования можно попробовать себя в роли царевны или боярина, одев стилизованный русский костюм, передает пресс-служба горадминистрации.