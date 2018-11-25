10 лучших вариантов подарков для мамы
25 ноября 2018 13:24
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Шопинг
Не знаете, что подарить, и совсем сломали голову? Вспомните, что ваша мама в первую очередь — женщина. А что любят женщины? Конечно, походы по магазинам.
Делаем так: заезжаем за мамой и везем её покупать "шмотки". Как бы она ни упиралась. О возможности почувствовать себя самой красивой мечтают все дамы независимо от возраста.
Сколько потратить на поход — дело ваше. Но добрый совет: если уж решили — не скупитесь. Ведь мама одна. И подарок должен быть самый ценный.
Смартфон
Та вещь, на которую мамы вечно жалеют денег. Подготовьтесь ещё к фразе "Ой хулиган(ка), ну зачем же было так тратиться". Только сразу забудьте о вот этих "супергаджетах" с гигантскими кнопками.
Новомодный "айфон" мама тоже оценит вряд ли. А вот нормальный смартфон да ещё и с камерой — вполне. И поверьте, людям, которые пережили 90-е, не привыкать учиться: она моментально поймёт ваши объяснения, как пользоваться камерой и что такое соцсети. А потом сама не раз порадует вас забавными фото, комментариями "шапку надень" и сообщениями.
Стоимость покупки: около 10 000 рублей.
Поход в театр
Когда вы в последний раз были в театре с мамой? Если вы не заядлая семья театроманов, наверное, ответите "давно". Ну что ж — самое время исправляться.
Лучше всего выбрать комедию. Потратьте время и поищите постановку с теми актёрами, которых она наверняка видела по телевизору. Маме будет приятно. Логичнее всего брать билеты в партер или на первый ряд балкона. Так что придётся немного потратиться. Важно: идите вдвоём. Это должен быть семейный поход.
Стоимость: около 3500 рублей за билет.
Праздничный ужин
Такие подарки ещё в детстве, возможно, вы делали с отцом маме на 8 Марта: собраться на кухне, пока она отдыхает, и приготовить вкусностей. Почему бы не вспомнить детство?
Заказывать еду или приготовить самому — решают только ваши фантазия и кошелёк. Только не пытайтесь повторить коронное мамино блюдо — всё равно не получится, только время и нервы потеряете. Даже если вы шеф-повар. Как работает эта магия — науке пока неведомо.
Стоимость: практика подсказывает, что хороший ужин для мамы обойдётся минимум 2,5 тысячи рублей.
Ювелирные украшения
Браслет, кольцо или необычный кулон — ну какое женское сердце устоит перед украшениями. Это должно быть что-то довольно простое, но с душой. Вас никто не просит покупать маме диадему из бриллиантов (всё равно не оценит).
Стоимость подарка ограничивается только вашим кошельком. Симпатичное украшение обойдётся в 6–10 тысяч рублей.
Поход в SPA
И ещё раз напоминаем: ваша мама в первую очередь — женщина. Побалуйте её массажем или парой процедур. Или массаж плюс обёртывание. Важный момент: чтобы это не было привычным ритуалом для неё. Иначе это не подарок. Много набирать не нужно: набрали пару процедур и довольно.
В среднем такой набор обойдётся около 4000 рублей. Мама проведёт в SPA порядка трёх часов.
Машинку для маникюра
Наши мамы всё активнее занимаются собой, но на поход в салон далеко не всегда есть время. Пусть мама поэкспериментирует: подарите ей машинку для маникюра. Главное — при выборе этого подарка 20 раз подумайте, будет ли мама им пользоваться.
Стоимость такого презента варьируется от 2300 рублей до 20 000.
Плед
День матери выпадает на тот период, когда в стране уже похолодало, поэтому подарок в виде тёплого пледа будет кстати. Берите какой потеплее — и вперед. Ведь всю жизнь заботу нам дарит мама. А плед — одно из самых тёплых проявлений добрых чувств с нашей стороны.
Стоимость: от 400 рублей.
Конная прогулка
Если ваша мама — экстремал, съездите с ней в конный клуб. Это увлечение во все времена было довольно популярным. И может стать оригинальным подарком.
В среднем лошадь на час в Москве стоит от 2500 рублей. В регионах цена ниже.
Чай
Устройте маме настоящую чайную церемонию. Если хотите это сделать дома — приобретайте глиняный небольшой чайник, пару чашечек и несколько видов чая.
Спросить, как правильно можно заваривать чай, можно прямо в магазине. Как правило, люди, увлекающиеся этой темой, с радостью всё вам расскажут.
Недорогой чайник, пара чашечек и три-четыре сорта чая по 12 граммов (на пробу) обойдутся примерно в пять тысяч рублей. В разы сэкономить можно, не покупая чайник. Но точно ли День матери — тот день, когда стоит экономить?
Фото: pixabay
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