10 лучших вариантов подарков для мамы

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Не знаете, что подарить, и совсем сломали голову? Вспомните, что ваша мама в первую очередь — женщина. А что любят женщины? Конечно, походы по магазинам.Делаем так: заезжаем за мамой и везем её покупать "шмотки". Как бы она ни упиралась. О возможности почувствовать себя самой красивой мечтают все дамы независимо от возраста.Сколько потратить на поход — дело ваше. Но добрый совет: если уж решили — не скупитесь. Ведь мама одна. И подарок должен быть самый ценный.Та вещь, на которую мамы вечно жалеют денег. Подготовьтесь ещё к фразе "Ой хулиган(ка), ну зачем же было так тратиться". Только сразу забудьте о вот этих "супергаджетах" с гигантскими кнопками.Новомодный "айфон" мама тоже оценит вряд ли. А вот нормальный смартфон да ещё и с камерой — вполне. И поверьте, людям, которые пережили 90-е, не привыкать учиться: она моментально поймёт ваши объяснения, как пользоваться камерой и что такое соцсети. А потом сама не раз порадует вас забавными фото, комментариями "шапку надень" и сообщениями.Стоимость покупки: около 10 000 рублей.Когда вы в последний раз были в театре с мамой? Если вы не заядлая семья театроманов, наверное, ответите "давно". Ну что ж — самое время исправляться.Лучше всего выбрать комедию. Потратьте время и поищите постановку с теми актёрами, которых она наверняка видела по телевизору. Маме будет приятно. Логичнее всего брать билеты в партер или на первый ряд балкона. Так что придётся немного потратиться. Важно: идите вдвоём. Это должен быть семейный поход.Стоимость: около 3500 рублей за билет.Такие подарки ещё в детстве, возможно, вы делали с отцом маме на 8 Марта: собраться на кухне, пока она отдыхает, и приготовить вкусностей. Почему бы не вспомнить детство?Заказывать еду или приготовить самому — решают только ваши фантазия и кошелёк. Только не пытайтесь повторить коронное мамино блюдо — всё равно не получится, только время и нервы потеряете. Даже если вы шеф-повар. Как работает эта магия — науке пока неведомо.Стоимость: практика подсказывает, что хороший ужин для мамы обойдётся минимум 2,5 тысячи рублей.Браслет, кольцо или необычный кулон — ну какое женское сердце устоит перед украшениями. Это должно быть что-то довольно простое, но с душой. Вас никто не просит покупать маме диадему из бриллиантов (всё равно не оценит).Стоимость подарка ограничивается только вашим кошельком. Симпатичное украшение обойдётся в 6–10 тысяч рублей.И ещё раз напоминаем: ваша мама в первую очередь — женщина. Побалуйте её массажем или парой процедур. Или массаж плюс обёртывание. Важный момент: чтобы это не было привычным ритуалом для неё. Иначе это не подарок. Много набирать не нужно: набрали пару процедур и довольно.В среднем такой набор обойдётся около 4000 рублей. Мама проведёт в SPA порядка трёх часов.Наши мамы всё активнее занимаются собой, но на поход в салон далеко не всегда есть время. Пусть мама поэкспериментирует: подарите ей машинку для маникюра. Главное — при выборе этого подарка 20 раз подумайте, будет ли мама им пользоваться.Стоимость такого презента варьируется от 2300 рублей до 20 000.День матери выпадает на тот период, когда в стране уже похолодало, поэтому подарок в виде тёплого пледа будет кстати. Берите какой потеплее — и вперед. Ведь всю жизнь заботу нам дарит мама. А плед — одно из самых тёплых проявлений добрых чувств с нашей стороны.Стоимость: от 400 рублей.Если ваша мама — экстремал, съездите с ней в конный клуб. Это увлечение во все времена было довольно популярным. И может стать оригинальным подарком.В среднем лошадь на час в Москве стоит от 2500 рублей. В регионах цена ниже.Устройте маме настоящую чайную церемонию. Если хотите это сделать дома — приобретайте глиняный небольшой чайник, пару чашечек и несколько видов чая.Спросить, как правильно можно заваривать чай, можно прямо в магазине. Как правило, люди, увлекающиеся этой темой, с радостью всё вам расскажут.Недорогой чайник, пара чашечек и три-четыре сорта чая по 12 граммов (на пробу) обойдутся примерно в пять тысяч рублей. В разы сэкономить можно, не покупая чайник. Но точно ли День матери — тот день, когда стоит экономить?Фото: pixabay