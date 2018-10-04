Я нашел ошибку
Главные новости: 
Также приз получили и создатели проекта Александр Котт и Константин Статский, победившие в номинации
Хабенский получил премию ТЭФИ за главную роль в сериале "Троцкий"
По мнению учёных, употребление одной-двух стандартных порций алкоголя более трёх раз в неделю увеличивает риск преждевременной смерти на 20 процентов.
Учёные опровергли миф о полезности вина
В тройке лидеров оказались автомобили отечественного и южнокорейского производителей.
Эксперты назвали самую продаваемую машину в России
За сутки обрабатывают более 5 тысяч сообщений.
Сегодня в Тольятти Дмитрий Азаров оценил работу единой диспетчерской службы СО
Самый любимый россиянами гарнир проверили по 181 показателю, а результаты развеяли миф о пользе молодых представителей этой культуры.
Роскачество рассказало об "опасном" картофеле
Все службы, ответственные за запуск теплосистем, сейчас работают в усиленном режиме – работы по подключению потребителей ведутся круглосуточно. Темпы подключения тепла наращиваются.
Более 85% объектов социальной сферы и 60% жилфонда Самары обеспечены теплом
Домашнее животное смогло разбудить спящего ребёнка, благодаря чему он успел выпрыгнуть из окна.
Усатый герой. В Сыктывкаре кошка спасла мальчика во время пожара
Луиза Фернанда из Колумбии сделала татуировку под грудью, после чего в её организм попала инфекция, затронувшая спинной мозг.
16-летняя девушка набила тату, из-за которого потеряла ребёнка и стала инвалидом
сегодня  Пятница, 5 октября, 00:28
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/10:
USD 66.21
0.79
EUR 76.05
0.31
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

16-летняя девушка набила тату, из-за которого потеряла ребёнка и стала инвалидом

4 октября 2018 22:32
176
Луиза Фернанда из Колумбии сделала татуировку под грудью, после чего в её организм попала инфекция, затронувшая спинной мозг.
Луиза Фернанда из Колумбии сделала татуировку под грудью, после чего в её организм попала инфекция, затронувшая спинной мозг. Кроме того, она потеряла ребёнка и впала в депрессию, пишет life.ru со ссылкой на Mirror.

Когда девушка делала тату, она не подозревала, чем это для неё закончится. Будущей маме сделали операцию по откачке жидкости, скопившейся из-за инфекции, а после этого у неё начались проблемы ещё и с аппендиксом. Кроме того, врачи сказали колумбийке страшную новость: она никогда не сможет ходить.

16-летней Луизе потребовалось серьёзное лечение, ей пришлось принимать много препаратов, которые в итоге вызвали выкидыш. Что привело к тяжёлой депрессии, с которой ей пришлось бороться с помощью лекарств.

Сейчас девушка пытается смириться со своим новым положением. Также она хочет предупредить остальных, что безответственный подход к нанесению на тело тату может обернуться очень серьёзными проблемами. А друзья Луизы помогают собрать ей деньги, чтобы оплатить дорогостоящее лечение.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
4 октября 2018  23:43
По мнению учёных, употребление одной-двух стандартных порций алкоголя более трёх раз в неделю увеличивает риск преждевременной смерти на 20 процентов.
Учёные опровергли миф о полезности вина
По мнению учёных, употребление одной-двух стандартных порций алкоголя более трёх раз в неделю увеличивает риск преждевременной смерти на 20 процентов.  Социум
43
4 октября 2018  23:32
В тройке лидеров оказались автомобили отечественного и южнокорейского производителей.
Эксперты назвали самую продаваемую машину в России
В тройке лидеров оказались автомобили отечественного и южнокорейского производителей.  Социум
54
4 октября 2018  23:22
За сутки обрабатывают более 5 тысяч сообщений.
Сегодня в Тольятти Дмитрий Азаров оценил работу единой диспетчерской службы СО
За сутки обрабатывают более 5 тысяч сообщений.  Социум
53
Весь список

Здравоохранение
4 октября 2018  12:35
В Самаре пройдут акции в рамках Всемирного месяца борьбы против рака груди
В Самаре пройдут акции в рамках Всемирного месяца борьбы против рака груди
В мероприятиях примет участие Центр здоровья Самарской городской поликлиники №4. Здравоохранение
153
3 октября 2018  19:15
В рамках соглашения планируют проводить в Самарской области совместные мероприятия, направленные на повышение доступности оказания медицинской помощи в муниципальных образованиях.
Самарский филиал Почты России и министерство здравоохранения подписали соглашение о сотрудничестве
 В рамках соглашения планируют проводить в Самарской области совместные мероприятия, направленные на повышение доступности оказания медицинской помощи в... Здравоохранение
245
3 октября 2018  16:27
Специалисты осмотрят пожилых пациентов, ветеранов войны и лиц, приравненных к ним по льготам, а также маломобильных пациентов на дому, дадут индивидуальные рекомендации.
Выездная бригада областного госпиталя примет пожилых пациентов в Пестравке
Специалисты осмотрят пожилых пациентов, ветеранов войны и лиц, приравненных к ним по льготам, а также маломобильных пациентов на дому, дадут индивидуальные... Здравоохранение
242
Весь список
Новости медицины
4 октября 2018  20:08
Особенности справки от фтизиатра
Особенности справки от фтизиатра
 В современном мире совсем не обязательно для получения медицинской справки отправляться в поликлинику. Ведь здесь вы потратите много своего времени на... Новости медицины
25
3 октября 2018  21:17
Как не ошибиться с выбором очков
 Многие знают, что одним из главных факторов выбора данного аксессуара является форма лица человека.  Новости медицины
62
4 сентября 2018  19:17
Подростки – пациенты педиатра, особенности подросткового возраста
Подростки – пациенты педиатра, особенности подросткового возраста
 Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические  нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
468
Весь список
Туризм
28 сентября 2018  23:22
Кроме того, соглашение об отмене визовых требований подписано с Палау.
Россия и Доминика договорились об отмене туристических виз
Кроме того, соглашение об отмене визовых требований подписано с Палау.   Туризм
660
28 сентября 2018  12:23
В Венеции хотят ввести
В Венеции хотят ввести "ночной сухой закон" для туристов
Таким образом местные власти хотят сократить количество пьяных путешественников. Туризм
269
26 сентября 2018  10:16
Депутаты предложили обязать туроператоров доказывать клиентам оплату отелей
Депутаты предложили обязать туроператоров доказывать клиентам оплату отелей
Они считают, что это позволит защитить клиентов туристических фирм от банкротства компаний. Туризм
308
Весь список
Образование
4 октября 2018  19:34
Губернатор заверил, что правительство области продолжит развивать сферу образования и создавать условия для гармоничного развития каждого ребенка.
Дмитрий Азаров: "В руках учителей будущее региона и России"
Губернатор заверил, что правительство области продолжит развивать сферу образования и создавать условия для гармоничного развития каждого ребенка.  Образование
157
4 октября 2018  13:02
Самара претендует на создание научно-образовательного центра мирового уровня Участники проекта определятся по итогам конкурса.
Самара претендует на создание научно-образовательного центра мирового уровня
Участники проекта определятся по итогам конкурса. Образование
237
4 октября 2018  11:44
Путин считает успешным школьное образование в России
Путин считает успешным школьное образование в России
Президент подчеркнул, что работа учителей — это "главный источник энергии развития". Образование
137
Весь список

Культура
4 октября 2018  23:50
Также приз получили и создатели проекта Александр Котт и Константин Статский, победившие в номинации
Хабенский получил премию ТЭФИ за главную роль в сериале "Троцкий"
 Также приз получили и создатели проекта Александр Котт и Константин Статский, победившие в номинации "Режиссёр телевизионного фильма/сериала". Культура
32
3 октября 2018  14:39
На сцене с большим успехом выступил один из лучших симфонических оркестров мира - Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением народного артиста РФ, лауреата Государственной премии РФ Павла Когана.
Гастроли МГАСО открыли Международный фестиваль в Самарской филармонии
На сцене с большим успехом выступил один из лучших симфонических оркестров мира - Московский государственный академический  симфонический оркестр под... Культура
237
3 октября 2018  13:16
В Самаре на улице состоится реконструкция эпизода боя 1918 года
В Самаре на улице Ленинской состоится реконструкция эпизода боя 1918 года
В городе пройдет исторический фестиваль. Культура
287
Весь список
Мода
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
392
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1377
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1631
Весь список


Видео
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
266
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
359
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
780
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15755
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
811
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
1056
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
957
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
997
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2036
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1463
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1624
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1585
Весь список

Мероприятия
В Самаре наградят волонтеров патриотического проекта «Живая память»
В Самарской области пройдет VI Всероссийский литературный фестиваль имени Михаила Анищенко
В Самаре состоятся соревнования по подводному спорту (плавание в ластах)
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда