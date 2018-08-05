Я нашел ошибку
Главные новости: 
Отмечается, что президента России зрители и участники мероприятия встретили аплодисментами.
Путин прибыл в Херсонес на открытие оперного фестиваля
Недалеко от Красной площади.
Фёдор Бондарчук купил квартиру в центре Москвы стоимостью 80 млн рублей
Владимир Бродский отметил, что правоохранители унизили его. В полиции начали проверку.
Преподаватель ВШЭ заявил, что его незаконно задержали и заставили раздеваться
Глава государства подписал соответствующий закон, утверждённый ранее Госдумой и Советом Федерации.
Путин запретил заказчикам использовать собственные критерии при госзаказе
Отмечается, что новое положение позволяет регулировать отношения работодателя и специалиста по эксплуатации БАС.
В России введут профстандарт для операторов беспилотников
В Саратовской области 41-летний водитель погиб под колёсами собственного автомобиля — КамАЗ переехал его во время ремонта.
Забыл про ручник. В Саратовской области КамАЗ раздавил водителя во время ремонта life.ru
Красивые истории о крепкой и долгой любви, которая не угасает и после смерти, мы чаще видим в кино или читаем о них в книгах. Но и в реальной жизни есть место для подобных чувств.
70-летний вдовец каждый день приносит фото жены на их любимый пляж
От группы агрессивных молодых людей девочку спасла местная жительница, несмотря на угрозы в свой адрес.
"Извиняйся на коленях". СК начал проверку видео издевательств над школьницей
сегодня  Воскресенье, 5 августа, 22:04
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/08:
USD 63.45
0.31
EUR 73.47
0.05
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

70-летний вдовец каждый день приносит фото жены на их любимый пляж

5 августа 2018 21:00
74
Красивые истории о крепкой и долгой любви, которая не угасает и после смерти, мы чаще видим в кино или читаем о них в книгах. Но и в реальной жизни есть место для подобных чувств.
54-летнему хозяину пиццерии Джорджио Моффе из Гаэты, Италия, посчастливилось стать свидетелем подобной удивительной истории, которая просто потрясла мужчину. И он поделился ею с другими в соцсетях, передает life.ru.

Джорджио рассказал, что каждый день на закате он видел одного и того же пожилого мужчину, который приходил на пляж с фотографией и сидел с ней на лавочке. Его это чрезвычайно заинтересовало, и Джорджио решил выяснить, что происходит.

Старичком оказался 70-летний Джузеппе Джордано. И его история действительно очень печальная, но в то же время очень красивая. Джузеппе рассказал, что это фотография его жены Иды. Она умерла от рака семь лет назад, и он до сих пор не может смириться с утратой. Этот пляж — место, где они часто встречались, когда были молоды. Поэтому каждый день он берёт фотографию с собой и смотрит на море.

"Я был уверен, что за этим стоит великая история любви. Таких, как он, больше не существует. Я полностью понимал его боль и очень переживал за него. Я тоже потерял двух младших братьев и сына <...>, поэтому знал, через что он проходит"
Джорджио Моффа

Супруги поженились в 1969 году, Иде было 17, а её возлюбленному — 16. Девушка забеременела, и родители были настроены против этих отношений, но влюблённых это не остановило. Они завели ещё двоих детей и прожили в любви 50 лет — вплоть до трагической смерти. Но любовь не угасла и воспоминания не померкли.

"Я думаю, что каждый в этом мире в какой-то момент потерял кого-то особенного.Все мы столкнулись с горем. Но у Джузеппе хватило мужества, чтобы это показать"
Джорджио Моффа 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
5 августа 2018  21:44
Недалеко от Красной площади.
Фёдор Бондарчук купил квартиру в центре Москвы стоимостью 80 млн рублей
Недалеко от Красной площади.  Социум
0
5 августа 2018  21:16
Отмечается, что новое положение позволяет регулировать отношения работодателя и специалиста по эксплуатации БАС.
В России введут профстандарт для операторов беспилотников
Отмечается, что новое положение позволяет регулировать отношения работодателя и специалиста по эксплуатации БАС.  Социум
54
5 августа 2018  21:00
Красивые истории о крепкой и долгой любви, которая не угасает и после смерти, мы чаще видим в кино или читаем о них в книгах. Но и в реальной жизни есть место для подобных чувств.
70-летний вдовец каждый день приносит фото жены на их любимый пляж
Красивые истории о крепкой и долгой любви, которая не угасает и после смерти, мы чаще видим в кино или читаем о них в книгах. Но и в реальной жизни есть место для... Социум
71
Весь список

Здравоохранение
3 августа 2018  13:21
В больнице Середавина вручили награды медикам за участие в ЧМ-2018
В больнице Середавина вручили награды медикам за участие в ЧМ-2018
Ранее в области по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова был учрежден соответствующий памятный знак. Здравоохранение
330
3 августа 2018  12:05
В Промышленном районе Самары установлен карантин по бешенству
В Промышленном районе Самары установлен карантин по бешенству
Он продлится до 2 октября. Здравоохранение
224
2 августа 2018  17:32
Памятные знаки вручил коллегам врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов.
Сегодня в СОКБ членов членов медицинской команда ЧМ-2018 и сотрудников лечебных учреждений СО наградили медалями
Памятные знаки вручил коллегам врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов.  Здравоохранение
232
Весь список
Новости медицины
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
355
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
656
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
401
Весь список
Туризм
31 июля 2018  09:45
Самара вошла в топ-5 самых популярных у туристов городов по итогам ЧМ-2018
Самара вошла в топ-5 самых популярных у туристов городов по итогам ЧМ-2018
Во время ЧМ-2018 Самару посетили 500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранцев. Туризм
290
29 июля 2018  10:55
Преимущества отдыха в Геленджике
Преимущества отдыха в Геленджике
 Выбирая место, где можно отдохнуть в отпуск, многие предпочитают  Геленджик . Здесь вы получите море удовольствия. Если говорить о жилье, то здесь его можно... Туризм
209
27 июля 2018  09:57
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Критерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможет. Туризм
392
Весь список
Образование
4 августа 2018  23:26
В специальных пособиях для педагогов, в частности, содержатся пункты о необходимости установить причину враждебности ребёнка.
Российских учителей научат вычислять школьников-агрессоров
 В специальных пособиях для педагогов, в частности, содержатся пункты о необходимости установить причину враждебности ребёнка. Образование
565
4 августа 2018  13:54
Главы вузов отметили, что стоимость обучения высокая, поэтому требуется поддержка государства.
Ректоры МГИМО и ВШЭ заявили о потребности вернуть образовательные кредиты
Главы вузов отметили, что стоимость обучения высокая, поэтому требуется поддержка государства.  Образование
226
3 августа 2018  21:20
Студенты Политеха стали призерами Всероссийского конкурса по благоустройству города.
Студенты Политеха предлагают превратить остановки в арт-объекты
Студенты Политеха стали призерами Всероссийского конкурса по благоустройству города. Образование
378
Весь список

Культура
2 августа 2018  12:50
В Самаре открыт прием заявок на участие в VI Всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко
В Самаре открыт прием заявок на участие в VI Всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко
Приглашают участников в возрасте от 18 до 35 лет. Культура
228
1 августа 2018  13:08
Музей «Самара Космическая» будут ремонтировать По планам ремонт рассчитан на две недели.
Музей «Самара Космическая» будут ремонтировать
По планам ремонт рассчитан на две недели. Культура
226
1 августа 2018  10:19
В Самарском областном художественном музее откроется выставка художника Андрея Курочкина «Меланхолия»
В Самарском областном художественном музее откроется выставка художника Андрея Курочкина «Меланхолия»
Долгое время художник работал для себя, в стол, при этом занимаясь бизнесом. Культура
227
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
983
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1204
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
1251
Весь список


Видео
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
638
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
591
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1101
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
872
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
908
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
1077
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1522
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1487
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3187
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2263
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3409
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
711
Весь список

Мероприятия
Названа дата боя Нурмагомедова с Макгрегором
Сегодня в Самаре пройдет летний семейный фестиваль «Мама рядом»
В Сызрани на площади у кремля проходит гастрономический фестиваль «Рыба-раки»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда