78-летний ученый выиграл Science Slam Samara

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23 апреля в Самаре прошел двенадцатый Science Slam — соревнование среди молодых ученых на самую увлекательную лекцию о собственном изобретении, победу в котором одержал 78-летний кандидат технических наук и экс-доцент СамГТУ Эдуард Попов, сорвавший шквал аплодисментов. Самый взрослый участник за всю историю слема в России обошел всех молодых ученых, представив на суд зрителей информационные очки, которые могут использоваться людьми с нарушениями слуха. Презентация состояла из картинок, нарисованных Эдуардом.За 10 минут Эдуард доступно, интересно и весело рассказал о своем устройстве, над которым он работал 4 года. Его очки с экраном, мини-процессором и аккумулятором позволяют преобразовывать речь человека в текст, который выводится на экран. По мнению Попова, устройство может значительно облегчить жизнь глухонемым людям. Кроме того, очки могут найти применение и в других сферах: ведущим телеканалов заменить телесуфлер, хирургам помочь следить за основными показателями состояния пациентов во время операций.Один из зрителей даже попросил его стать своим научным руководителем по диплому," - отметил основатель Science Slam Samara и сооснователь германо-российской ассоциации Science Slam Russia Павел Веселовский.Эдуард Попов более 35 лет преподавал на кафедре «Автоматика и управление в технических системах» СамГТУ. В настоящее время ученый является руководителем собственной фирмы и разработчиком «информационных очков».