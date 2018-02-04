Я нашел ошибку
Главные новости: 
По предварительным данным, компания подростков находились на 6 этаже общежития, где играли, двое ребят не удержали равновесие и выпали из окна.
В Тольятти подросток, выпавший вместе с девочкой из окна общежития, скончался, начата доследственная проверка
На необитаемом острове Мана в Новой Зеландии умерла самая одинокая птица в мире — олуша по имени Найджел
На необитаемом острове Мана в Новой Зеландии умерла самая одинокая птица в мире — олуша по имени Найджел
На месте аварии работали инспекторы ГИБДД.
На Красноглинском шоссе, при столкновении трех легковых автомобилей, иномарка вылетела с дороги и перевернулась
Турнир проходил в Интернете по фотографиям.
22-летний казахстанец вышел в финал женского конкурса красоты, после чего признался, что он не девушка
Он предложил им юридическую помощь и заявил, что без Путина Россию ждал бы майдан.
Бизнес-омбудсмен Титов провел в Лондоне встречу со скрывающимися от российского правосудия бизнесменами
По словам северокорейского лидера, этот вид транспорта крайне необходим для обеспечения цивилизованной жизни корейцев.
Ким Чен Ын с женой прокатился на новом троллейбусе по ночному Пхеньяну
Спасти его не удалось.
Трагедия в Тольятти: на химическом предприятии работника затянуло на вал привода питателя
При этом, средняя зарплата в регионе равнялась 29 692 рублям, что выше на 5,5 %, чем в январе-ноябре 2016 года.
Доходы населения в губернии в 2017 году сократились на 5,4 %
сегодня  Понедельник, 5 февраля, 04:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/02:
USD 56.04
-0.22
EUR 70.1
0.31
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

22-летний казахстанец вышел в финал женского конкурса красоты, после чего признался, что он не девушка

4 февраля 2018 16:48
303
Турнир проходил в Интернете по фотографиям.
Как пишет moscow-baku.ru, житель Алма-Аты дошёл до финала женского конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan, который проходил в Интернете по фотографиям, после чего признался в том, что он мужчина. Об этом сообщает Sputnik Kazakhstan.

По информации издания, на первом этапе конкурса оценивались фотографии девушек. 22-летний Илай Дягилев отправил оргкомитету свои снимки в образе Арины Алиевой из города Шымкента. Многим казахстанцам они пришлись по вкусу, что позволило молодому человеку пройти в финал состязания.

Заходить дальше Илай не стал, а публично признался, что девушкой не является. После такого заявления его дисквалифицировали и заменили на другую участницу.

— Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю, — рассказал Илай.

По его словам, участие в Miss Virtual Kazakhstan стало "пропагандой естественной женской красоты и харизмы".



Фото:   moscow-baku.ru






Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
4 февраля 2018  16:48
Турнир проходил в Интернете по фотографиям.
22-летний казахстанец вышел в финал женского конкурса красоты, после чего признался, что он не девушка
Турнир проходил в Интернете по фотографиям.   Социум
302
4 февраля 2018  16:07
Он предложил им юридическую помощь и заявил, что без Путина Россию ждал бы майдан.
Бизнес-омбудсмен Титов провел в Лондоне встречу со скрывающимися от российского правосудия бизнесменами
Он предложил им юридическую помощь и заявил, что без Путина Россию ждал бы майдан.  Социум
244
4 февраля 2018  14:28
При этом, средняя зарплата в регионе равнялась 29 692 рублям, что выше на 5,5 %, чем в январе-ноябре 2016 года.
Доходы населения в губернии в 2017 году сократились на 5,4 %
При этом, средняя зарплата в регионе равнялась 29 692 рублям, что выше на 5,5 %, чем в январе-ноябре 2016 года.  Социум
221
Весь список

Здравоохранение
3 февраля 2018  14:19
В прокуратуре и минздраве края проверка уже начата.
В пермской больнице вместо туалетной бумаги предлагали медицинские документы, содержащие данные пациентов
В прокуратуре и минздраве края проверка уже начата.   Здравоохранение
326
1 февраля 2018  15:18
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС.
Офтальмологи больницы Ерошевского осмотрят пациентов в Кинеле
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС.  Здравоохранение
265
1 февраля 2018  14:23
Конкурс «Лучший врач Самарской области» направлен на повышение престижа профессии врачей первичного звена, создание положительного имиджа и повышения мотивации медицинских работников. Он проводился впервые.
Определены победители конкурса «Лучший врач Самарской области»
Конкурс «Лучший врач Самарской области» направлен на повышение престижа профессии врачей первичного звена, создание положительного имиджа и... Здравоохранение
577
Весь список
Новости медицины
31 января 2018  16:52
Поиск клиники и докторов в Израиле
Поиск клиники и докторов в Израиле
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
84
22 января 2018  17:16
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
 Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
313
5 января 2018  20:07
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
 Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
335
Весь список
Туризм
1 февраля 2018  17:21
Особенности отдыха на Кипре
Особенности отдыха на Кипре
На сегодняшний день Кипр является одной из самых посещаемых туристических стран мира. Ежегодно, курорты данной страны посещают более сотни тысяч туристов.   Туризм
94
18 января 2018  11:47
На «Даче со слонами» в Самаре могут открыть музей Профильное министерство проработает этот вопрос.
На «Даче со слонами» в Самаре могут открыть музей
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
661
17 января 2018  11:54
Самарцев приглашают на однодневные туры в Винновку в Волжский Афон
Самарцев приглашают на однодневные туры в Винновку в Волжский Афон
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1361
Весь список
Образование
2 февраля 2018  11:32
В Самаре состоится XIX командный чемпионат по информатике, программированию и математике Соревнования будут проходить в один тур в режиме on-line.
В Самаре состоится XIX командный чемпионат по информатике, программированию и математике
Соревнования будут проходить в один тур в режиме on-line. Образование
203
1 февраля 2018  12:24
В школах Самары с 1 марта установят металлодетекторы 40 рамок уже есть, еще 138 устройств закупят в ближайшее время.
В школах Самары с 1 марта установят металлодетекторы
40 рамок уже есть, еще 138 устройств закупят в ближайшее время. Образование
313
1 февраля 2018  09:06
В Самаре откроется открывает новый клуб для любителей французского языка и французского кинематографа. Вход свободный.
В Самаре откроется открывает новый клуб для любителей французского языка и французского кинематографа
Вход свободный. Образование
248
Весь список

Культура
4 февраля 2018  11:31
Фестиваль уличного искусства
Фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь" снова пройдет в Самаре
Приглашают всех желающих. Культура
324
2 февраля 2018  10:36
Сегодня самарские сурки в зоопарке предскажут, когда закончится зима
Сегодня самарские сурки в зоопарке предскажут, когда закончится зима
  Ребят-гостей ждет интересная игровая и конкурсная программа. Культура
171
2 февраля 2018  09:33
Самарцев приглашают на выставку Оживающие полотна: ренессанс. Гении эпохи Выставка пройдет в Аврора Молл (3 корпус, 3 этаж).
Самарцев приглашают на выставку "Оживающие полотна: Ренессанс. Гении эпохи"
Выставка пройдет в Аврора Молл (3 корпус, 3 этаж). Культура
234
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
171
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
556
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
543
Весь список


Видео
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
470
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
494
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1707
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
566
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
563
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
7193
Весь список

Фоторепортажи
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
316
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3394
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1972
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2408
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2293
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1921
Весь список

Мероприятия
Фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь" снова пройдет в Самаре
Сегодня в Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
В СОУНБ откроется выставка «Больше, чем футбол»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Тольятти подросток, выпавший вместе с девочкой из окна общежития, скончался, начата доследственная проверка

243

На необитаемом острове Мана в Новой Зеландии умерла самая одинокая птица в мире — олуша по имени Найджел

79

На Красноглинском шоссе, при столкновении трех легковых автомобилей, иномарка вылетела с дороги и перевернулась

59
за неделю

Проект моста через Волгу в районе Климовки в Самаре создадут к марту 2018 года

1735

В Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом: столкнулись KIA и Citroen

1591

Житель Жигулевска обманом получил выплату в 100 тысяч рублей

1528
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда