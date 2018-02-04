22-летний казахстанец вышел в финал женского конкурса красоты, после чего признался, что он не девушка
4 февраля 2018 16:48
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По информации издания, на первом этапе конкурса оценивались фотографии девушек. 22-летний Илай Дягилев отправил оргкомитету свои снимки в образе Арины Алиевой из города Шымкента. Многим казахстанцам они пришлись по вкусу, что позволило молодому человеку пройти в финал состязания.
Заходить дальше Илай не стал, а публично признался, что девушкой не является. После такого заявления его дисквалифицировали и заменили на другую участницу.
— Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю, — рассказал Илай.
По его словам, участие в Miss Virtual Kazakhstan стало "пропагандой естественной женской красоты и харизмы".
Фото: moscow-baku.ru
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